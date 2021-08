Inzetten op groei: Boohoo Group Plc investeert in 5.000 nieuwe banen

De Britse Boohoo Group Plc gaat het personeelsbestand flink uitbreiden. De groep deelt in een persbericht dat het binnen vijf jaar 5.000 nieuwe banen wil creëren en hiervoor 500 miljoen pond (590,2 miljoen euro) voor uit trekt.

De groep schrijft dat de vraag naar producten van de 13 merken in het portfolio is toegenomen en dat het daarom plant om extra magazijnruimte te verzekeren en te investeren in ‘slimme it-oplossingen’. Dit moet helpen om de processen van het bedrijf efficiënter te maken, zo blijkt uit het persbericht.

“De investeringen die we plannen zullen ons helpen met onze groei, het uitbreiden van ons klantenbestand in ons thuisland en buiten de grenzen, en voegt nog meer waarde toe,” aldus Boohoo Group Plc CEO John Lyttle in het persbericht. De groep werd in 2006 opgericht met alleen het merk Boohoo. Door middel van overnames de afgelopen jaren is de groep de eigenaar van Nasty Gal, PrettyLittleThing, Misspap, Karen Millen, Coast, Debenhams, Dorothy Perkins, Wallis en Burton.