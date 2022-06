‘Iris Ventures, Redpoint en Gap-dochter Athleta investeren in Amerikaanse startup Saysh’

Modestart-up Saysh, opgericht door de Amerikaanse Olympisch sprinter Allyson Felix en haar broer Wes Felix, heeft een investering van acht miljoen dollar (omgerekend 7,6 miljoen euro) ontvangen. De investeringsronde werd geleid door investeringsmaatschappij Iris Ventures, met steun van durfkapitaalverstrekker Redpoint. Ook sportkledingbedrijf Athleta, dochter van Gap Inc., stapte in. Dat melden internationale media, waaronder Business of Fashion, op basis van een persstatement.

Saysh werd opgericht in juni 2021 en verkoopt meer sportschoenen en enkelbandjes. De investering zal onder meer worden gebruikt om de e-commerce en wholesale van het bedrijf verder op te schalen. Verder moeten er in de toekomst nieuwe lijnen sportschoenen komen.

Saysh werkt al langer samen met Athleta. Allyson Felix werd in 2019 de eerste atleet die door het merk gesponsord werd. “We zijn trots om Allyson te blijven steunen als ondernemer,” aldus Mary Beth Laughton, CEO Van Athleta, in het persbericht.