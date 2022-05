Isabel Marant Vintage ook van start in Nederland, België en Duitsland

Isabel Marant Vintage gaat vandaag ook van start in Nederland, België en Duitsland. Het resale platform werd afgelopen zomer gelanceerd in Frankrijk en zal nu verder worden uitgerold, zo meldt het Franse modelabel vandaag in een persbericht.

De consument kan zijn Isabel Marant-items inleveren voor wederverkoop. De verkoper ontvangt een waardebon in ruil voor zijn donatie die hij kan gebruiken bij de aanschaf van nieuwe Isabel Marant (Vintage) items. Alle winsten van dit initiatief worden gedoneerd aan het Isabel Marant Endowment Fund. Het fonds zal onderwijs voor vrouwen ondersteunen naast ambacht in inheemse gemeenschappen.