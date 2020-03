Isabel Marant voegt brillenlijn toe, gaat samenwerken met Safilo

Ontwerper Isabel Marant voegt binnenkort een brillenlijn toe aan haar Parijse modelabel. Het merk heeft een tienjarig licentiecontract getekend met Safilo, naar eigen zeggen wereldleider in ontwerp, productie en distributie van eyewear. Dat meldt een persbericht van de twee bedrijven. Safilo zal voor Isabel Marant zowel zonnebrillen als optische brillen voor vrouwen gaan ontwerpen. De eerste brillencollectie wordt gelijktijdig met de Isabel Marant lente/zomercollectie 2021 gelanceerd.

Isabel Marant noemt in het persbericht “de expertise en mogelijkheden van Safilo in het ontwerp, de productie en de distributie van brillen, evenals hun kwalitatieve en wijde distributiebereik” als belangrijke aanleidingen voor het modelabel om een eerste eyewear-samenwerking met Safilo aan te gaan. Ook delen de beide partijen volgens Marant dezelfde “creatieve energie en enthousiasme voor experiment.” “We waren op zoek naar een partner die onze modevisie kan vertalen naar een accessoire dat emblematisch is voor deze tijd”, verklaart Marant. Die partner heeft het merk in Safilo gevonden.

Angelo Trocchia, CEO van Safilo, zegt in het persbericht “verheugd te zijn om een van de coolste Franse designermerken aan ons portfolio toe te voegen.” Safilo wil volgens Trocchia “de eigenzinnige Parijse stijl van het merk reflecteren in de brillencollectie, die aantrekkelijk zal zijn voor vrouwen in Frankrijk en in de rest van de wereld.”

Isabel Marant waagde zich al eens eerder aan eyewear: in 2014 werkte het merk samen met brillenmerk Oliver Peoples. Het resultaat was een capsulecollectie van slanke pilotenbrillen, geïnspireerd door de jaren zeventig. Het bleef bij een keer; de overeenkomst met Safilo is daarentegen voor de langere termijn.

Het Italiaanse Safilo werd in 1934 opgericht en maakt kwalitatieve brillen voor de eigen merken Carrera, Polaroid, Smith, Safilo en Privé Revaux, maar ook voor gelicentieerde merken als Dior, Fendi, BOSS, Givenchy, Missoni en Tommy Hilfiger. Modelabel Isabel Marant werd in 1990 opgericht onder de naam Twen. In 1994 werd het omgedoopt naar Isabel Marant, ook de naam van de hoofdontwerper. Aanvankelijk produceerde het merk vrouwenkleding en -accessoires, in 2017 werd een mannenlijn toegevoegd.