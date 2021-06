Israël verbiedt verkoop bont in de mode-industrie als eerste land ter wereld

Woensdag kondigde Israël als eerste land een verbod aan op de verkoop van bont binnen de mode-industrie van het eigen land, zo meldt het Franse nieuwsbureau AFP. Het ministerie van Milieu in Israël meldt dat handel, import en export in bont van dieren zal worden verboden. Voor onderzoeken, studies of bepaalde religieuze tradities wordt een uitzondering gemaakt op het verbod.

Dierenorganisatie International Anti-Fur Coalition waardeert het verbod op de verkoop van bont. “Op deze historische dag heeft Israël een ethisch precedent geschapen en hopelijk zullen andere landen zich bij hen aansluiten en de verkoop van barbaars ‘bloedmodebont’ verbieden”, schreef de Anti-Fur Coalition op Facebook.

Het verbod gaat over zes maanden van kracht. Dierenorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) roept - in het bericht van het Franse nieuwsbureau - andere landen op gezondheidsregels te volgen: “Het samen proppen van zieke en gestresste dieren in onhygiënische omstandigheden op pelsdierfokkerijen creëert de perfecte voedingsbodem voor dodelijke ziekten. Het nieuwe coronavirus is gevonden op nerts bont fokkerijen in een tiental landen.”