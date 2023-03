Italiaans modemerk Brunello Cucinelli stapt beautywereld in

Brunello Cucinelli lanceert twee parfums, zo meldt het Italiaanse modemerk op Instagram. Het is de eerste stap binnen de beautywereld voor het bedrijf. Het modehuis is een samenwerking aangegaan met EuroItalia voor het lanceren van de parfums.

Het modehuis lanceert een geur voor mannen en een geur voor vrouwen ‘die de elegante lijn van ons modehuis complementeren’, aldus het bericht op Instagram. “Enkele jaren geleden, bij het overlijden van mijn zeer dierbare vriend, een producent van aromatische essences, een prachtige ziel, droomde ik ervan dat ik op een dag een nieuw product aan zijn nagedachtenis zou opdragen. Vandaag maak ik die droom waar, een droom die ik in al die jaren nooit heb laten varen,” aldus het Cucinelli in het statement. “Ik denk graag dat een parfum, met mate gebruikt, als een streling is: samen met vertrouwen geeft het iemand een visie op de wereld in kleur.”

De parfums kosten 180 euro per stuk.