Italiaanse brillengigant Marcolin Group noteert omzetplus van 20 procent in boekjaar 2022

Het Italiaanse brillenbedrijf Marcolin behaalt een omzetplus van 20 procent in boekjaar 2022. De netto-omzet strijkt daardoor neer op 547,4 miljoen euro, zo blijkt uit de jaarresultaten van het bedrijf.

De aangepaste EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) bedraagt 61 miljoen euro, een stijging van 21,7 procent in vergelijking met het jaar 2021.

In vergelijking met een boekjaar eerder, boekt Marcolin verbeteringen in alle geografische zones. Zo boekt het 47 procent meer omzet in Azië en behaalt het 18 procent meer omzet in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In Amerika groeit het bedrijf met 18 procent.

De netto financiële positie in boekjaar 2022 bedraagt 137,4 miljoen euro. Dat is 10,7 miljoen euro meer ten opzichte van boekjaar 2021. Dat heeft het bedrijf te danken aan de liquiditeit die werd gegenereerd door zowel de bedrijfsresultaten als een gereguleerde controle van het werkkapitaal in al zijn componenten, zo staat in het financieel verslag.