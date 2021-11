Italiaanse modegroep OTB wil in 2024 naar de beurs

OTB (Only the Brave) heeft het oog op een beursgang. Het bedrijf dat de eigenaar is van onder andere Viktor & Rolf en Maison Margiela wil in 2024 naar de beurs, zo melden diverse media zoals WWD en Business of Fashion.

Renzo Rosso, de oprichter van de groep, en CEO Ubaldo Minelli vertelden journalisten dat ze verwachten dat het bedrijf blijft groeien, waardoor het in 2024 een ‘meer geschikt formaat heeft voor een beursgang’.

Naast de aankondiging van de mogelijke beursintroductie, gaf Renzo aan dat het bedrijf nog steeds meer merken aan het portfolio wil toevoegen. OTB nam eerder dit jaar het Duitse label Jil Sander over. Naast Viktor & Rolf en Maison Margiela heeft de groep ook Diesel, Marni en Amiri onder zich.