‘Italiaanse productietak La Perla insolvent verklaard’

Het blijft rommelen rond lingeriemerk La Perla. De rechtbank van Bologna heeft La Perla Manufacturing Srl insolvent verklaard, zo melden diverse Italiaanse media. Deze tak van de La Perla Group is verantwoordelijk voor de productie van het merk. De tak is nu onder curatele geplaatst. Het gaat dus (nog) niet om het gehele bedrijf achter La Perla.

Het nieuws uit Italië komt kort nadat in het Verenigd Koninkrijk de rechterlijke liquidatie is begonnen van La Perla Global Management UK. Dit bedrijf is de eigenaar van het merk La Perla en alle wereldwijde activa. Halverwege januari riep een rechtbank in Bologna nog de verkoop van het merk door het Britse bedrijf een halt toe.

De Italiaanse tak die nu insolvent is verklaard heeft ongeveer 330 medewerkers, aldus de mediaberichten. 230 hiervan werken in de productielocatie in Bologna.

La Perla werd in 2018 overgenomen. Een belofte voor een herlancering werd gemaakt, maar deze herlancering werd nooit gerealiseerd.