Itsperfect en Simply Made bezegelen samenwerking

De samenwerking tussen fashion tech bedrijf Itsperfect en Simply Made, bedrijfsadviesbureau voor fashion ondernemers, is onlangs officieel bezegeld. De twee Nederlandse bedrijven vullen elkaar perfect aan. “Eén plus één is drie zeggen ze vaak, daar is onze samenwerking een mooi voorbeeld van”, aldus Paul Jonker van Itsperfect. “Inderdaad”, beaamt Luc Versmissen van Simply Made. “Nu kunnen we nog efficiënter op de behoeften van onze klanten inspelen.”

Itsperfect

Itsperfect biedt cloud based Enterprise Resource Planning (ERP) oplossingen voor de complete fashion industrie, van wholesale tot retail en van e-commmerce tot private label. “Sinds de oprichting in 2015 lanceren we elke acht weken een vernieuwde versie van onze software op basis van de feedback van klanten”, vertelt algemeen directeur Paul Jonker. “Omdat wij in de cloud werken en al onze klanten in dezelfde versie werken, ontwikkelen en optimaliseren we niet voor iedere gebruiker afzonderlijk, maar profiteert elke klant van iedere update.” Inmiddels zijn meer dan driehonderd modebedrijven, van startende designers tot grote internationale modemerken, dagelijks actief met Itsperfect. Jonker: “Onze technologie is zo ontworpen dat producten van de bron van het materiaal tot aan de eindklant gevolgd kunnen worden, waarbij de gebruiker inzicht heeft in de complete supply chain. Daarmee zijn we uniek in de wereld.”

Simply Made

Simply Made is in 2017 opgericht door Luc Versmissen. In het adviesbureau komen al zijn kennis en ervaringen uit de mode industrie – onder andere als CFO van het distributiebedrijf van Björn Borg Benelux en daarvoor als financieel directeur van onder andere de retailtak van Björn Borg en van fashionbedrijven Vilenzo en Everywear – samen. “We ontzorgen ondernemers bij allerlei ondersteunende diensten zoals customer service, finance, IT, HR, juridische zaken, warehousing en logistiek. Daarbij werken we nauw samen met specialisten. Op het gebied van software zijn we al jaren fan van het softwarepakket van Itsperfect.” “Als CFO bij Björn Borg was ik verantwoordelijk voor financiën en automatisering. Zo heb ik aardig wat kennis - maar ook frustraties - over automatiseringspakketten opgedaan. Waar ik me bijvoorbeeld aan ergerde, was dat ik geen enkele aanbieder kon vinden die alle bedrijfsprocessen in één pakket combineerde. Waardoor we dus met meerdere aanbieders en softwarepakketten te maken hadden. Alsof dat nog niet lastig genoeg was, moesten we ook nog voor elke nieuwe versie van een pakket betalen. Per licentie! Dan spreek je al snel over een investering van een paar ton.”

Gebruiksvriendelijk

Toen Versmissen met Simply Made startte, besloot hij het anders aan te pakken. “Ik heb diverse softwarepakketten aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen en Itsperfect had alles wat ik zocht. Zo is Itsperfect honderd procent gericht op de fashion industrie en kennen ze alle bedrijfsprocessen van binnen en buiten. Het pakket is compleet, fraai vormgegeven en zeer gebruiksvriendelijk. Je kunt er direct mee aan de slag. Het is webbased, waardoor je er vanuit de hele wereld en vanaf elk device mee kunt werken. En dan wordt het pakket ook nog eens om de twee maanden geupdate, waar je niets extra’s voor hoeft te betalen. Je betaalt gewoon een vast bedrag per maand en dat is het.” Het werken met Itsperfect bevalt Simply Made zo goed dat ze het hun klanten ook aanbevelen. Vandaar dat de samenwerking tussen de bedrijven wordt geïntensiveerd. “Ik geef toe dat het ook een beetje eigenbelang is”, glimlacht Versmissen. “We hebben bij verschillende klanten vaak met allerlei verschillende pakketten te maken. Dat is niet handig, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Wij willen onze klanten dan ook tot niks verplichten. Echter, als een klant aan een nieuw automatiseringspakket toe is, dan adviseren wij Itsperfect. Zowel onze klant als wij kunnen dan op hetzelfde platform werken. Dat maakt de werkzaamheden makkelijker, plezieriger en scheelt veel tijd, energie en kosten.”

Flinke stap

“Op onze beurt adviseren wij klanten om met Simply Made in zee te gaan”, vervolgt Jonker. “Wij hebben regelmatig te maken met klanten die op het punt staan om flink te groeien, die voor een overname staan, die internationaal willen gaan en ga zo maar door. Met de aanschaf van ons softwarepakket maken ze al een flinke stap in de goeie richting, maar daarmee zijn ze er nog niet. Denk aan zaken als strategische beslissingen, financiering, distributienetwerk, debiteurenbeheer, personeelsmanagement, juridische onderwerpen, logistiek… er komt zoveel op een ondernemer af. Dat is precies de expertise van Simply Made. Daar komt nog bij dat wij er bewust voor hebben gekozen om ons op de optimalisatie van ons systeem en het vergaren van nieuwe klanten te richten. De implementatie van ons systeem en het eventueel trainen van gebruikers laten we met een gerust hart aan Simply Made over.”