Itsperfect groeit hard, aantal merken in twee jaar verdubbeld

Softwareleverancier trekt steeds meer grote modebedrijven

Modemerken maken in toenemende mate gebruik van volledig geïntegreerde software-oplossingen om elk moment van de dag inzicht te hebben in zaken als voorraad, verkoop en facturatie. Dat signaleert softwareleverancier Itsperfect. In twee jaar tijd verdubbelde het aantal merken bijna. Waren het er in 2018 nog 225, nu zijn het er 400.

Het in Laren gevestigde Itsperfect richt zich op fashion wholesale en merken, speciaal in de fashion industrie. Meer en meer grote modemerken maken gebruik van de software-oplossing. Zo werd recent Cavallaro Napoli, onder meer kledingpartner van de KNVB en het wieler- en schaatsteam Jumbo-Visma, aan de klantenportefeuille toegevoegd. Ook levert Itsperfect sinds kort aan het damesmodemerk Fabienne Chapot. Als 400e merk verwelkomde de softwareleverancier evenementenorganisator ID&T.

ERP

Als gevolg van de groei van het aantal merken is ook het aantal gebruikers van het zogeheten Enterprise Resource Planning-pakket (ERP) toegenomen. Deze software brengt essentiële informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen (zoals productie en verkoop) waardoor bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd, de productiviteit toeneemt en de kosten dalen.

“We zijn blij dat steeds meer grotere spelers de weg naar ons weten te vinden”, reageert oprichter van Itsperfect Stefan Methorst uit Vught. Hij vermoedt dat de groei met name veroorzaakt wordt doordat zijn bedrijf als enige volledig geïntegreerde oplossingen voor de fashion wholesale en merken biedt. “In tegenstelling tot andere ERP-leveranciers bieden wij geen maatwerk, maar juist één volledig softwarepakket voor alles. Het is als het ware een plug and play-systeem met de nieuwste tools op dat moment. Zo is er geen risico op verouderingen en beperkingen van een ERP-systeem dat ooit op maat is gemaakt en door de jaren heen veroudert.”

Duurzaamheid

Ook speelt Itsperfect sterk in op alle duurzaamheidsontwikkelingen. “Om overtollige voorraad te voorkomen, moet de retail meer dan ooit de vraag goed voorspellen. Onze informatie is realtime, zodat je precies weet hoe groot de voorraad is. Hierdoor voorkomen we overproductie”, aldus Methorst.

Ten slotte noemt hij de innovatiekracht: “We werken met een cloud-based software-oplossing en lanceren elke kwartaal een vernieuwde versie van ons product op basis van feedback van onze klanten. Zo optimaliseren we de software niet alleen voor afzonderlijke gebruikers, maar voor ons gehele klantenbestand”, aldus Methorst.

Over Itsperfect

Het techbedrijf Itsperfect levert volledig geïntegreerde softwareoplossingen aan fashion wholesale en merken, speciaal in de fashion industrie. Itsperfect is behalve in Nederland actief in België, Duitsland, Denemarken en Zweden en bedient zo’n 400 merken, waaronder Cavallaro Napoli en Fabienne Chapot. Voor de ondernemer maakt Itsperfect het gehele proces inzichtelijk: van inkoop tot verkoop en van voorraad tot facturatie. In Nederland is het marktleider als het gaat om zogeheten Enterprise Resource Planning-oplossingen, software die informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samenbrengt en bedrijfsprocessen automatiseert. Het snelgroeiende Itsperfect is in 2013 opgericht door Stefan Methorst en is gevestigd in Laren. Bij het bedrijf werken zo’n 15 medewerkers.

