Itsperfect introduceert geïntegreerde return- en exchangeportal voor naadloze retour- en omruilprocessen

Fashion ERP-specialist Itsperfect introduceert zijn eigen Return & Exchange portal, een volledig geïntegreerde oplossing voor het efficiënt verwerken van retouren en commerciële omruilingen. Met real-time voorraadinformatie en naadloze integratie met het eigen ERP-systeem biedt deze portal fashionmerken een klantvriendelijk en inzichtelijk retourproces, zonder complexe implementatietrajecten.

Commerciële omruiling met real-time voorraadgegevens

Het in-house ontwikkelde Return & Exchange portal maakt gebruik van real-time order- en voorraaddata, zodat consumenten tijdens het retourproces eenvoudig kunnen kiezen voor een andere maat of kleur van hetzelfde artikel. Zodra de retourzending is ontvangen, wordt de commerciële omruiling automatisch vrijgegeven. Dit systeem is toepasbaar voor zowel webshopbestellingen als verkopen via Marketplaces.

Efficiënte retourstromen en volledige transparantie

De Return & Exchange portal is zowel te gebruiken met het eigen WMS van Itsperfect als met alle andere logistieke dienstverleners. Door de naadloze integratie kunnen merken elk stadium van het retourproces nauwgezet volgen. Retourredenen zijn direct zichtbaar in het ERP, waardoor je altijd de juiste inzichten hebt. Daarnaast biedt de portal volledig inzicht voor merken, met vooraankondigingen, retourredenen en statussen allemaal in één overzicht. Dit verhoogt niet alleen de transparantie, maar biedt ook waardevolle inzichten in retourpercentages, maatvoering en optimalisatie van productomschrijvingen.

De ontvangst van retouren in het magazijn bepaalt direct het te crediteren bedrag, wat flexibiliteit en efficiëntie bevordert – vooral wanneer een consument zich bedenkt en toch meer of minder artikelen retourneert dan in de vooraankondiging aangegeven.

Flexibiliteit in terugbetalingen en giftcards

Naast een gestroomlijnd retourproces biedt de portal ook extra financiële voordelen. Retourkosten kunnen automatisch worden verrekend met het terug te betalen bedrag, en merken kunnen ervoor kiezen om omnichannel giftcards uit te geven in plaats van een terugbetaling. Dit helpt om klanten te behouden en omzetverlies te minimaliseren.

Door het in Itsperfect ingebouwde autorisatiesysteem voor refunds behoud je als merk controle over terugbetalingen met volledig inzicht in openstaande en verwerkte refunds.

Gebruiksvriendelijk en snel te implementeren

De Return & Exchange portal is vanaf heden beschikbaar voor merken die gebruikmaken van de fashion ERP-software van Itsperfect. Door directe toegang tot historische data kunnen merken die op Itsperfect draaien binnen een mum van tijd operationeel zijn, zonder ingewikkelde implementatieprojecten. Daarbij kan de portal eenvoudig gepersonaliseerd worden naar je eigen huistijl, met aangepaste headerbeelden, kleuren, logo’s en knoppen.

Het retourproces is efficiënt en klantvriendelijk: merken kunnen eenvoudig de link van het retourenportaal op de pakbon toevoegen, zodat consumenten met hun bestelnummer en e-mailadres direct kunnen inloggen en zelf online het retourlabel kunnen downloaden.

Slimmere retouren, een naadloos omruilproces en een betere klantervaring met het Itsperfect Return & Exchange portal. Nu beschikbaar in combinatie met de fashion ERP software van Itsperfect.

Over Itsperfect

Itsperfect is de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijke softwareoplossing voor fashion brands. Alle belangrijke processen die nodig zijn om een fashionbedrijf te draaien komen samen in één compleet ERP pakket. Met een volledig geïntegreerde B2B shop, eigen Point of Sale (POS), en speciale modules voor Product Lifecycle Management (PLM), Warehouse Management (WMS), een leveranciersportaal en sustainability management. 24/7 bereikbaar via elk device en met 50+ out-of-the-box integraties.

Met continue innovaties, zoals het recent gelanceerde Digitale Product Paspoort en de nieuwe Return & Exchange portal, helpt Itsperfect fashionmerken om voorop te blijven lopen in een dynamische markt.

Voor meer informatie of een demo: Neem contact op met Itsperfect via sales@itsperfect.io of +31 85 016 0175.