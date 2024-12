Itsperfect lanceert eigen Return & Exchange Portal: efficiënt retourbeheer voor fashionmerken

Toch een maatje groter nodig of liever een andere kleur? Na de massale online bestellingen op Black Friday stromen de magazijnen nu weer vol met retouren. Om merken daarbij te ondersteunen, kondigt Itsperfect, leverancier van ERP-software voor de modebranche, de lancering van zijn eigen Return & Exchange portal aan. Met deze geïntegreerde oplossing verwerken merken eenvoudig retouren en commerciële omruilingen, waarbij slim gebruik gemaakt wordt van data uit de ERP software.

De nieuwe portal, die vanaf februari 2025 beschikbaar is, biedt merken de mogelijkheid om retouren soepel af te handelen, dankzij bestaande voorraad- en ordergegevens in Itsperfect. Consumenten profiteren bovendien van een efficiënter proces, met opties zoals het direct aanbieden van alternatieve artikelen, de mogelijkheid om een retour in te leveren bij een service point en het eenvoudig aanmelden van een retour via een URL op de pakbon.

Efficiëntie en klantvriendelijkheid bij retouren

Volgens Stefan Methorst, CEO van Itsperfect, speelt de oplossing in op een belangrijke trend: “Naast alle verkopen via retailers, zetten fashionmerken tegenwoordig ook vaak eigen webshops en Marketplaces in. Retouren maken hierdoor een integraal onderdeel uit van hun bedrijfsprocessen. Met alle andere processen die al beschikbaar zijn in Itsperfect, was de laatste ontbrekende schakel nog een eigen retouren portaal. Met het nieuwe portal bieden we een oplossing die niet alleen efficiënt is voor merken, maar ook zorgt voor een positieve klantervaring, bijvoorbeeld door alternatieve artikelen aan te bieden op basis van actuele voorraad.”

Commerciële omruiling met real-time voorraaddata

De Return & Exchange portal is volledig geïntegreerd met de ERP software van Itsperfect waardoor gebruik gemaakt kan worden van real-time order- en voorraaddata. Door directe toegang tot alle historische data kunnen Itperfect gebruikers binnen een mum van tijd operationeel zijn met de portal, zonder ingewikkelde implementatietrajecten. De portal is niet alleen in te zetten voor retouren en ruilingen van webshop bestellingen, maar ook van Marketplaces. Bij beide kan de consument tijdens het retourproces kiezen voor een andere maat of kleur van hetzelfde artikel. Deze commerciële omruiling wordt automatisch vrijgegeven zodra de retour ontvangen is.

Duidelijke retourflows

De portal is zowel te gebruiken met het eigen WMS van Itsperfect als met alle andere logistiek dienstverleners. Door de naadloze integratie is elke stap in de retourflow goed te volgen voor merk en consument. Zo zie je als consument direct de status van je retour en weet je of het geruilde item het magazijn al verlaten heeft. En heb je als merk volledig inzicht in nog te ontvangen goederen. De ontvangst in het magazijn is daarbij leidend voor het retourbedrag, mocht een consument zich bedenken en toch meer of minder artikelen retourneren dan in de vooraankondiging aangegeven.

Flexibiliteit en inzicht

Bijkomend voordeel is de extra flexibiliteit die één geïntegreerd proces biedt. Zo hoeven er geen transactiekosten gemaakt te worden, omdat eventuele retourkosten direct verrekend kunnen worden met het terug te betalen bedrag en is er de mogelijkheid om cadeaubonnen uit te geven. Bovendien geeft de Return & Exchange portal retourredenen rechtstreeks weer in het ERP, waardoor je als merk altijd de juiste inzichten en analyses hebt. Van retourpercentages tot afwijkingen in je maatvoering en het optimaliseren van je webshopomschrijvingen.

De Return & Exchange portal wordt in februari gelanceerd en is alleen beschikbaar in combinatie met de ERP software van Itsperfect. Voor meer informatie of een demo kunnen geïnteresseerde merken contact opnemen met Itsperfect via sales@itsperfect.io of +31 85 016 0175.