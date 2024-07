Itsperfect lanceert geïntegreerde traceability module

Itsperfect lanceert als eerste Fashion ERP systeem een geïntegreerde Traceability module. Hiermee kan het gehele productieproces in kaart gebracht worden, van katoenplant tot gereed product in het magazijn. Alle stappen zijn traceerbaar en op te volgen. Dit helpt merken om zich alvast voor te bereiden op de wettelijke eisen die eraan komen voor het Digitaal Product Paspoort.

Elke stap in de supply chain is vast te leggen bij een materiaal en deze wordt automatisch gekoppeld aan de (CMT) inkooporder. Hierdoor kan, in vergelijking met derde systemen, veel tijd bespaard worden wanneer materialen in meerdere artikelen gebruikt worden. Per inkooporder vindt uiteindelijk de authentificatie plaats van de unieke Supply Chain voor elk artikel. Daarmee kan bijvoorbeeld de herkomst van een Never Out Of Stock artikel in verschillende inkooporders altijd getraceerd worden. Via het geïntegreerde leveranciersportaal zijn leveranciers zelf in staat om het productieproces vast te leggen.

“De fashion industrie staat de komende jaren voor grote uitdagingen met bijvoorbeeld een verplicht Digitaal Product Paspoort (DPP) en de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV). Als ERP leverancier van meer dan 450 merken wereldwijd willen wij met innovatieve oplossingen zorgen dat één software systeem alle processen kan beheren. Begin 2025 volgen er nog meer mooie updates, zoals een Evidence Trail om de bewijslast te registreren en features om de footprint van je merk in kaart te brengen op het gebied van water, energie en CO2.” aldus Stefan Methorst, CEO van Itsperfect

De Traceability module is vanaf heden beschikbaar in de Itsperfect App Store voor € 250,- per maand. Daarnaast biedt Itsperfect ook een Sustainability module waarmee je Social Compliance Audits en scope- en transactie certificaten kunt beheren en onderhouden. De Sustainability module kost € 130,- per maand. Beide modules zijn alleen beschikbaar in combinatie met het ERP systeem van Itsperfect.

Over Itsperfect

Itsperfect is de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijke softwareoplossing voor fashion brands. Alle belangrijke processen die nodig zijn om een fashionbedrijf te draaien zijn geïntegreerd in één compleet ERP pakket.

Breng als merk als je saleskanalen samen met een volledig geïntegreerde B2B shop, Point of Sale (POS), en out-of-the-box koppelingen met Marketplaces en webshops. En maak slim gebruik van speciale modules als Product Lifecycle Management (PLM), Warehouse Management (WMS), het leveranciersportaal, VMI en sustainability management. 24/7 bereikbaar via elk device. In de eigen App Store kunnen eenvoudig modules, gebruikers en standaard koppelingen worden toegevoegd met de meest gebruikte boekhoudsystemen, logistieke dienstverleners en e-commerce oplossingen als Shopify, Shopware, TradeByte en ChannelEngine. Het platform ontwikkelt elk kwartaal nieuwe features en modules en werkt voor meer dan 450 internationale merken.

Check itsperfect.io voor meer informatie en een online demo. Of neem contact op met Rob van Lieverloo via sales@itsperfect.io of +31 85 016 017 5.