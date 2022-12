Itsperfect lanceert sample module om product development proces te vereenvoudigen

Itsperfect, de softwareoplossing voor fashion brands, heeft een unieke feature ontwikkeld om het product development proces voor kleding en schoenen te vereenvoudigen: de sample module. De module is onderdeel van het complete ERP pakket en zorgt voor een snelle en efficiënte communicatie tussen inkoop, design en leverancier.

Samples in de fashion

Het beoordelen van samples is een terugkerend proces in de fashion branche dat vaak tijdrovend is en veel onderlinge afstemming vergt. Samples worden doorgepast, nagemeten en gecontroleerd op fit, workmanship & design. Doorgaans worden foto’s genomen van de proto’s die samen met de feedback naar de leverancier verzonden worden. Met de nieuwe sample module van Itsperfect, volledig geïntegreerd in het ERP systeem, wordt dit sample proces vereenvoudigd en is alle data bovendien centraal vastgelegd.

We luisteren goed naar onze gebruikers en springen in op behoeften uit de markt. Een veelgehoorde wens is om meer grip te krijgen op het productieproces. Met deze module bieden we de mogelijkheid om snel samples te kunnen beoordelen en de leverancier adequaat te kunnen voorzien van feedback. Stefan Methorst, CEO Itsperfect

Sample module voor fit, workmanship en design

Bij het binnenkomen en het doorpassen van de proto’s zijn er regelmatig wijzigingen nodig om uiteindelijk tot het perfecte item voor de nieuwe collectie te komen. Hierbij is onderlinge afstemming tussen de fit technician, design, inkoop en producenten noodzakelijk. Veel modemerken maken voor deze communicatie gebruik van Excel tabbladen, losse foto’s in Paint en lange emailthreads om het overzicht te bewaren. De sample module van Itsperfect stroomlijnt dit proces en zorgt voor een enorme tijdsbesparing. Binnen de sample module maak je direct een foto van het artikel met je tablet of selecteer je de werktekening. Vervolgens kan er met diverse soorten pijlen, cirkels, rechthoeken en vrij tekenen aantekeningen worden gemaakt, met letters voor meer uitleg. In het opmerkingenveld corresponderen de letters met de bijbehorende comments. Vanuit het ERP systeem kan eenvoudig een export gemaakt worden met alle sample gerelateerde data zoals de foto’s, opmerkingen en maatspecificaties.

One single point of truth

De geïntegreerde sample module legt alle data centraal vast in het ERP systeem; van eerste design, werktekeningen, maatspecificaties en sample historie tot aan verkoop gerelateerde data. Denk aan webshop omschrijvingen voor B2B & B2C webshops, maar ook Marketplaces. Samen met de in- en verkoopdata geeft dit een compleet beeld van elk artikel in je collectie. De onlangs geïntroduceerde Product Lifecycle Management (PLM) module zorgt vervolgens voor controle en overzicht van je critical path en borgt belangrijke deadlines.

Beschikbaar in de Itsperfect App Store

De sample module is onderdeel van de complete ERP oplossing voor fashion brands van Itsperfect en vanaf vandaag beschikbaar. Gebruikers zetten de module eenvoudig aan in de Itsperfect App Store.

Over Itsperfect

Itsperfect is de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijke softwareoplossing voor fashion brands. Alle belangrijke processen die nodig zijn om een fashionbedrijf te draaien zijn geïntegreerd in één compleet ERP pakket. Met een volledig geïntegreerde B2B shop, eigen Point of Sale (POS), en speciale modules voor Product Lifecycle Management (PLM), Warehouse Management (WMS) en sustainability management. 24/7 bereikbaar via elk device. In de eigen App Store kunnen eenvoudig modules, gebruikers en standaard koppelingen worden toegevoegd met de meest gebruikte boekhoudsystemen, logistieke dienstverleners en e-commerce oplossingen als Shopify en ChannelEngine. Het platform ontwikkelt elk kwartaal nieuwe features en modules en werkt voor meer dan 400 internationale merken.

Neem voor meer informatie over Itsperfect contact op met Rob van Lieverloo via sales@itsperfect.io of 085 016 017 5. Of vraag vrijblijvend een online demo aan via itsperfect.io