J.Crew krijgt financiële hulp om uit negatieve cijfers te komen

Het herstructureringsplan van J.Crew Group, Inc. is goedgekeurd door de federale rechtbank in Virginia. De Amerikaanse retailer verwacht daardoor vanaf begin september het herstel in te kunnen zetten nadat zij in mei van dit jaar vrijwillig hun faillissement aanvroegen met als doel om het bedrijf te redden. Dat meldt het moederbedrijf van J.Crew, J.Crew Factory en Madewell op hun website.

Dankzij het herstructureringsplan kan de J.Crew Group, Inc. hun schuld aflossen en de overeenkomsten met hun geldschieters en financiële partners herstellen. Jan Singer, CEO van de Amerikaanse modegroep, zegt in het persbericht op de website: “Dit herstructureringsplan en de afspraken die we nu met onze geldschieters hebben gemaakt, stellen ons in staat om onze business zo te transformeren dat zowel J.Crew als Madewell op de lange termijn blijven groeien.”

De J.Crew Group had al langer te maken met verliezen . De e-commerce tak van het bedrijf die 50 procent van de totale omzet uitmaakt, blijft operationeel tijdens de financiële herstructurering en de winkels gaan langzaam weer open, zolang de Covid-19 maatregelen dit toelaten. Het plan zal meer dan 1,6 miljard dollar aan schulden vereffenen, 400 miljoen dollar aan leningen verstrekken en ook nog 400 miljoen dollar extra financiële hulp verschaffen.

Beeld: Facebook / J.Crew