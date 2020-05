J. Crew vraagt Chapter 11-procedure aan

J. Crew Group Inc. heeft een Chapter 11-procedure aangevraagd. De procedure lijkt op het Nederlandse uitstel van betaling, maar leidt in de Verenigde Staten vaak tot een succesvolle herstructurering. Het bedrijf heeft inmiddels een deal gesloten met een groot deel van de financiers om 1,65 miljard dollar (1,5 miljard euro) aan schuld om te zetten in aandelen, aldus Bloomberg.

Nog voor de coronacrisis uitbrak had de J. Crew Group Inc. al te maken met financiële moeilijkheden. In FY2019 werd het verlies van het bedrijf wel teruggebracht. Het merk J. Crew heeft al meerdere kwartalen te maken met omzetdalingen, terwijl Madewell juist de omzet toe ziet nemen.

Normaal gesproken blijven alle winkels van een bedrijf tijdens een Chapter 11-procedure geopend, maar vanwege de pandemie zijn de winkels nu gesloten. Het bedrijf is wel van plan de winkels te heropenen wanneer de lockdowns worden opgeheven. De website van zowel J. Crew als Madewell blijven operationeel, aldus de New York Times.