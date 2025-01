Jaarverslag Daily Paper: Verwacht nog jaren dalende omzet, grijpt in bij kosten

Daily Paper onderneemt stappen om de winstgevendheid van het modemerk te waarborgen. Het bedrijf verwacht de komende jaren minder omzet, dus grijpt het in aan de kostenkant, zo blijkt uit het recent gedeponeerde jaarverslag.

Het jaarverslag voor het boekjaar 2023/2024 toont een licht gestegen winst, maar ook een licht afgenomen omzet. De omzet is ruim 14 miljoen euro gedurende het boekjaar. Echter waarschuwt Daily Paper dat het met deze resultaten niet voldoet aan de 'financiële ratio’s nodig voor de overeenkomst met de bank’. Het bedrijf voert op het moment van de deponering van het jaarverslag (23 december 2024) wel gesprekken met de bank voor een vrijstelling. “Er is een onzekerheid die een materiële impact kan hebben op de mogelijkheid van het bedrijf om te blijven opereren”, aldus het verslag.

Daily Paper toont zich daadkrachtig in het verslag en geeft aan dat het ‘robuuste stappen’ neemt om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht namelijk dat de omzet verder zal afnemen vanwege een wereldwijde afname in mode en de retail. Daily Paper spreekt dan ook van een herstructureren van het team op het hoofdkantoor. “Dit heeft geresulteerd in een afname van het aantal mensen. Dit heeft een positief effect gehad op de kosten.” Het bedrijf geeft ook aan alle e-commerce verkopen via het Europese distributiecentrum zullen gaan wat diverse kosten moet drukken.

Een ander opmerkelijk stuk informatie uit het jaarverslag is de afstoting van de winkel in New York. Dit moet begin 2025 afgerond zijn. De winkel in New York was de eerste winkel in het buitenland voor het merk en opende in 2020.

Alles bij elkaar moet de cash flow van het bedrijf verbeteren. Het merk benadrukt dat het een 'gezond bruto marge heeft' en dat de ondernomen acties het netto marge moet verbeteren en het liquiditeitsrisico moet stabiliseren.