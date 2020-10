In beeld: Daily Paper opent eerste winkel in het buitenland

Nederlands streetwear merk Daily Paper is voor het eerst fysiek de grens overgegaan met de winkels. Het merk opent deze week de deuren van de winkel in New York, zo meldt het merk tegen FashionUnited. Daily Paper was tot nu toe alleen gevestigd in Amsterdam met twee winkels.

Een ding is zeker: de winkel springt zelfs op straat al meteen in het oog. De muren van het gebouw doen denken aan een patroon van Afrikaans kralenwerk, maar bestaat panelen gemaakt uit gerecycled blikjes. “Het ontwerp van de Daily Paper NYC flagship store is een combinatie van het oude in combinatie met het heden terwijl men naar de toekomst kijkt,” aldus het persbericht. De winkel moet een combinatie zijn van Afrikaanse cultuur en Europees ontwerp. Zo is er een combinatie te vinden van mozaïeken, beelden en muurschilderingen.

Het pand moet functioneren als meer dan alleen een winkel. De flagship moet ook gaan gelden als een clubhuis dankzij onder andere een café en lounge area. Het winkelconcept moet daarnaast ook het gevoel geven van een wandeling door een museum door ‘het highlighten van hedendaagse producten tegen een klassieke achtergrond’. “Het geeft consumenten een unieke mogelijkheid om in contact te komen met de producten en het merk Daily Paper.”

De winkel is gevestigd op Delancey Street 18 in New York. Neem alvast een kijkje in de winkel door middel van de eerste beelden.

Binnenkijken bij de eerste Daily Paper winkel in het buitenland