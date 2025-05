Jacquemus La Maison Mère gewaardeerd op 576,1 miljoen euro

In februari tekende het Franse merk Jacquemus een samenwerking met L'Oréal. In 2025 besloot het merk zijn activiteiten onder te brengen in een nieuwe entiteit genaamd Jacquemus La Maison Mère. Deze stap leidde tot een officiële waardebepaling van het bedrijf. FashionUnited heeft het rapport geanalyseerd.

Jacquemus La Mode en Jacquemus La Beauté vallen nu onder de holding Jacquemus La Maison Mère. Het Parijse modehuis, met hoofdkantoor in het 8e arrondissement, heeft een totale waarde van 576,1 miljoen euro. De waarde van de tak Beauté is 46,1 miljoen euro, terwijl de tak Mode 530 miljoen euro waard is.

Simon Porte Jacquemus, oprichter en belangrijkste aandeelhouder, bracht bijna al zijn aandelen in Jacquemus La Mode (98,15 procent van het kapitaal) en al zijn aandelen in Jacquemus La Beauté (100 procent van het kapitaal) in bij Jacquemus La Maison Mère. In ruil voor deze omvangrijke inbreng ontving Porte Jacquemus 57.610.838 nieuwe aandelen in de holding, waardoor het kapitaal van de holding toenam. De operatie gaat ook gepaard met een agioreserve (een reserve die verschijnt op de balans als een bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft met een hogere nominale waarde dan de oorspronkelijke aandelen, red.) van meer dan 518 miljoen euro.

Recente ontwikkelingen van het merk zijn de opening van een boetiek in Los Angeles in april, een samenwerking met Air France, de opening van een pop-up ‘beach-club’ op Ibiza en de benoeming van Sarah Benady tot algemeen directeur.

Porte Jacquemus richtte Jacquemus in 2009 op in Parijs. Het merk is onafhankelijk en heeft meer dan 300 werknemers in dienst. Het bedrijf opende onlangs verschillende verkooppunten in de Verenigde Staten.