Jacquemus vindt nieuwe CEO

Jacquemus heeft een nieuwe CEO gevonden. Meer dan een jaar na het vertrek van Bastien Daguzan in december 2023 heeft het Franse label Sarah Benady benoemd tot nieuwe Global Chief Executive Officer, zo deelde Jacquemus dinsdag mee. Ze treedt per direct aan.

Simon Porte Jacquemus, oprichter van het gelijknamige merk, had sinds het vertrek van de vorige CEO zowel de creatieve als de zakelijke leiding. Met de benoeming van Benady tot nieuwe CEO neemt zij nu de verantwoordelijkheid voor de strategische expansie en merkontwikkeling op zich. Doel is om Jacquemus te vestigen als een wereldwijd high-end luxehuis.

Benady treedt aan slechts enkele weken na de aankondiging van een samenwerking met beautygigant L'Oréal. Voorheen was ze werkzaam bij Celine als President Noord-Amerika en speelde ze een cruciale rol in de expansie van het merk onder creatief directeur Hedi Slimane. Tijdens haar ambtstermijn optimaliseerde Celine zijn infrastructuur en versterkte het zijn marktpositie in Noord-Amerika aanzienlijk, aldus het bericht.

Haar carrière begon Benady in Hongkong bij luxesieradenmaker Cartier, voordat ze overstapte naar het Franse luxe warenhuis Printemps waar ze de Chief Merchandising Officer ondersteunde. Later leidde ze de Europese tak van The Kooples en introduceerde het merk succesvol op de Noord-Amerikaanse markt. Vervolgens was ze CEO Noord-Amerika voor het Franse label Ba&sh.

Vooral Benady's kennis van de Amerikaanse markt zal van groot belang zijn voor het merk, dat onlangs zijn eerste winkel in New York City opende en een volgende fase van winkelopeningen in 2025 en 2026 heeft aangekondigd.