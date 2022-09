Jan Meerman in blog De Ondernemer: ‘Koopkrachtmaatregelen treffen ondernemers onterecht’

In een blog op De Ondernemer bekritiseert INretail-directeur Jan Meerman de plannen van het kabinet om de koopkrachtcrisis te temperen. Volgens Meerman komt de rekening van de dalende koopkracht bij ondernemers te liggen. Dat is onterecht, vindt hij. “Het geld klotst daar niet tegen de plinten.”

Meerman stelt dat in Den Haag het beeld is ontstaan dat er bij ondernemers geld te halen valt. Dat beeld is scheef, meent hij. “Volgens macro-economische cijfers mag het dan goed gaan met onze economie, maar die zeggen alsnog heel weinig over grote groepen ondernemers die pas net opkrabbelen.” Daarmee wijst Meerman bijvoorbeeld op de retail en de horeca. “Als je een kledingwinkel hebt, dan ben je net blij dat je de coronamaatregelen hebt overleefd.” Deze bedrijven zullen volgens Meerman lijden onder het nieuwe overheidsbeleid.

Zo plaatst Meerman kanttekeningen bij de verhoging van het minimumloon met tien procent, per 1 januari volgend jaar. Die zal de kosten voor ondernemers doen groeien. “Woensdag sprak ik nog met de brancheorganisatie van kappers en daar regende het telefoontjes van ondernemers die compleet in de stress zijn geschoten van bijvoorbeeld de minimumloonverhoging en niet weten hoe ze hun salarissen moeten betalen,” vertelt Meerman.

Ook heeft Meerman het over de stijging van de winstbelasting: het opstaptarief loopt op van circa 16 naar 19 procent. “Met deze maatregel wordt ook weer de verkeerde groep gepakt. Waarom stijgt alleen het opstaptarief en niet het reguliere? Op deze manier worden juist de mkb-bedrijven belast, terwijl de grote winstmakers buiten schot blijven.” Meerman zegt daar iets aan te willen doen. “De schrijnende gevallen gaan we aan de beleidsmakers nog meer laten zien. Dat is het enige wat herkenbaar is voor een politicus, die is immers ook maar een mens.”