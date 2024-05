JD Sports Fashion Plc presenteert voorlopige jaarresultaten: ‘strategische vooruitgang in een uitdagende markt’

Het Britse modebedrijf JD Sports Fashion Plc deelt zijn voorlopige jaarresultaten. Het bedrijf laat in een financieel verslag weten dat het ondanks een dalende winst toch op koers ligt voor zijn winstvooruitzichten.

Het bedrijf noteert een omzetstijging van 10,4 miljard pond (12,9 miljoen euro). De winst vóór belastingen en correcties voor het jaar staat op 917,2 miljoen pond (1 miljard euro), een daling van 7,5 procent. Volgens de retailer is de daling het gevolg van “voortdurende investeringen in mensen, winkels, systemen en toeleveringsketen”. Het bedrijf opende namelijk tweehonderd nieuwe winkels. Het plan is dat daar nog tweehonderd nieuwe winkels bijkomen in boekjaar 2025.

Het bedrijf zei in een verklaring dat de prestaties in het eerste kwartaal in lijn zijn met de verwachtingen en dat JD Sports Fashion de winst vóór belastingen voor het hele jaar handhaaft en de artikelrichtlijnen van 955 miljoen pond (1,1 miljard euro) aanpast naar 1.035 miljoen pond.

Régis Schultz, CEO van JD Sports, deelt in het financieel verslag: “We zijn het nieuwe financiële jaar begonnen met het eerste kwartaal in lijn met onze verwachtingen in een uitdagende markt en we liggen op koers om onze winstverwachtingen voor het volledige jaar waar te maken. Als we verder vooruit kijken, hebben we een sterk bedrijfsmodel en een duidelijke strategie om groei op de lange termijn en waardecreatie voor onze aandeelhouders te realiseren.”

Schultz kondigt in het verslag ook twee overnames aan, namelijk van Courir in Europa en, na het einde van de periode, van Hibbett, Inc. in Noord-Amerika. Het nieuwe distributiecentrum van het bedrijf in Heerlen (Nederland) wordt in de loop van het jaar in gebruik genomen.