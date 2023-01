JD Sports Fashion Plc slachtoffer van cyberaanval, gegevens 10 miljoen klanten op straat

JD Sports Fashion Plc is getroffen door een cyberaanval, dat meldt het bedrijf in een persbericht. De cyberaanval leidde tot toegang in het systeem dat klantgegevens bevat met betrekking tot online bestellingen die geplaatst zijn tussen november 2018 en oktober 2020. De merken JD, Size?, Millets, Blacks, Scotts en MilletSport zijn getroffen.

De getroffen gegevens zijn beperkt. JD Sports beschikt niet over volledige gegevens van betaalkaarten en concludeert dat er geen accountwachtwoorden zijn ingezien, zo is te lezen. Informatie die mogelijk wel is ingezien bestaat uit de naam, het factuur- en afleveradres, het telefoonnummer, de bestelgegevens en de laatste vier cijfers van de betaalkaarten van zo’n 10 miljoen klanten.

“We hebben onmiddellijk de nodige stappen ondernomen om het incident te onderzoeken en erop te reageren. Hiervoor werken we samen met cyberbeveiligingsdeskundigen. We werken waar nodig met de relevante autoriteiten, waaronder de Britse Information Commissioner’s Office”, aldus het bedrijf in het persbericht. Daarnaast adviseert JD Sports om waakzaam te zijn voor mogelijke phishing e-mails, telefoontjes en sms’jes.