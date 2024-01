JD Sports geeft winstwaarschuwing af

2024 begint niet sterk voor JD Sports Fashion Plc. De sportmodegigant deelt vandaag de cijfers van 22 weken tot 30 december 2023. In een verklaring wordt duidelijk dat ze gehoopt hadden op een omzetgroei die hoger zou zijn dan vorig jaar. Echter is de omzet gelijk gebleven. JD Sports kende een groei van 1,8 procent op vergelijkbare basis en een omzetgroei van 6 procent. Volgens JD Sports zullen deze teleurstellende cijfers zich voortzetten in dit nieuwe jaar.

In de verklaring deelt JD Sports dat er gehoopt was op een hogere omzet, maar dat het mildere weer en het geven van meer kortingen op het resultaat drukten. “Reflecterend op het koopgedrag van de consument”, schrijft JD Sports, “verwachten we voor het hele jaar een groei van ongeveer 8 procent.”

2024 zal ook worden beïnvloed door investeringsuitgaven en operationele kosten, schrijft het bedrijf in de verklaring, die naar verwachting 7 miljoen pond (8,1 miljoen euro) zal bedragen. Ook spreekt de sportmodegigant van een lagere rente-inkomsten van 8 miljoen pond (9.1 miljoen euro) als gevolg van de overname van ISRG NCI. JD Sports zal kampen met de eerder aangekondigde dubbele infrastructuurkosten. Het bedrijf stelt voor het volledige jaar, tot 3 februari 2024, haar verwachte winst bij naar een bedrag tussen de 915 miljoen pond (1,062 miljard euro) en 935 miljoen pond (1,085 miljard euro).

De winstwaarschuwing van JD Sports gaat gepaard met reflectie op het veranderende consumentengedrag en het weer. In de verklaring schrijft JD Sports dat de omzetgroei werd beïnvloed “door het milde weer” vanaf de tweede helft van september en als gevolg van “voorzichtiger consumentenbestedingen.”

Ondanks de winstwaarschuwing blijft de CEO van JD Sports hoopvol over de toekomst van het concern. Régis Schultz, CEO, reageerde in de verklaring: "We hebben goede vooruitgang geboekt ten opzichte van ons vijfjarig strategisch plan, met een wereldwijde autonome omzetgroei van 6 procent in de periode, tegen zeer moeilijke vergelijkingen met vorig jaar, en met de opening van meer dan 200 nieuwe JD-winkels in het jaar. Onze belangrijkste markten hebben tijdens het hoogseizoen te maken gehad met meer promotionele activiteiten, gedreven door een voorzichtiger consument, maar we blijven ons marktaandeel vergroten. We hebben vertrouwen in onze strategie en we blijven investeren in onze supply chain, systemen en winkels, gesteund door onze sterke kasstroomgeneratie en gezonde balans."

JD Sports Fashion Plc is via diverse dochterbedrijven de eigenaar van de Nederlandse ketens Sprinter, Aktiesport en Perry Sport. De bv waarin deze ketens waren opgenomen, Sports Unlimited Retail, werd in december failliet verklaard. Een doorstart is tot nu toe niet gerealiseerd. Destijds meldde een woordvoerder van JD Sports Fashion Plc aan FashionUnited dat meevoelt met de werknemers in Nederland en dat het bedrijf er alles aan doet om hen te ondersteunen samen met de curator.