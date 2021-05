‘JD Sports neemt Britse cultretailer Oi Polloi over’

JD Sports Fashion Plc is de nieuwe eigenaar van de Britse mannenmoderetailer Oi Polloi. Dat melden internationale media, waaronder de Retail Gazette en The Business Desk, op basis van documentatie van het Britse Companies House. JD Sports neemt de winkel in Manchester over, evenals de online activa van Oi Polloi. De retailer kenmerkt zich door een assortiment klassieke merken met een vleugje sportswear en outdoor: zo verkoopt het Levi’s en Converse, Ralph Lauren en Patagonia, evenals cultmerken A.P.C. en Stüssy.

Peter Cowgill, uitvoerend voorzitter van JD Sports, is aangesteld als bedrijfsdirecteur van Oi Polloi. Hij vervangt oprichters Steve Sanderson en Nigel Lawson, die uit het bedrijf zijn gestapt. Volgens de Retail Gazette en The Times wijst de nieuwe aanstelling van Cowgill erop dat hij zijn rol bij JD Sports wel eens zou kunnen gaan neerleggen. Volgens The Sunday Times zou het bestuur van JD Sports al op zoek zijn naar een CEO die op den duur de operationele taken van Cowgill kan overnemen.

Onder JD Sports Fashion Plc vallen onder meer de ketens JD Sports, Size?, Perry Sport en Aktiesport, evenals de meer casual ketens Mainline en Scotts. Het concern telt zo’n 2400 winkels wereldwijd.