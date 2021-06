JD Sports neemt e-tailer Deporvillage over

JD Sports Fashion Plc breidt verder uit. Met dochterholding Iberian Sports Retail Group neemt het 80 procent van de aandelen van e-tailer Deporvillage SL over. Dit meldt het bedrijf in een persbericht.

Het Spaanse Deporvillage is een e-tailer die focus op de verkoop van gespecialiseerde sport-items, voornamelijk gericht op fietsen, rennen en outdoorsporten. Het bedrijf is actief in Spanje, Italië, Frankrijk, Portugal, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Deporvillage behaalde in het boekjaar 2020 een omzet van 117,8 miljoen euro en een winst voor belastingen van 7,7 miljoen euro, aldus het persbericht.

“Deporvillage heeft een sterke consumenten-centrische aanpak en is marktleider binnen hun segmenten in Spanje met significante potentie voor verdere internationale ontwikkeling,” aldus Peter Cowgill, uitvoerend voorzitter van JD Sports Fashion Plc, in het persbericht. “We zien er naar uit de transactie af te ronden en het team van Deporvillage te verwelkomen binnen de groep.”