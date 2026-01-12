JD Sports opent shoppen via AI in de VS

JD Sports Fashion plc (JD Group) kondigt aan dat Amerikaanse klanten voortaan direct via AI-platforms zoals ChatGPT, Copilot en Gemini kunnen shoppen. Dankzij Agentic Commerce Suite kunnen gebruikers producten zoeken en meteen betalen, zonder de app of omgeving te verlaten.

“AI wordt een echte ingang voor commercie,” zegt CEO Regis Schultz. “We willen klanten ontmoeten waar hun aankoopbeslissingen plaatsvinden en het zo makkelijk mogelijk maken. Dankzij onze samenwerking met commercetools en Stripe kunnen klanten producten vinden én kopen met één klik, zonder extra complexiteit.”

Het initiatief maakt deel uit van JD’s strategische pijler ‘Beyond Physical Retail’, waarmee het bedrijf de klantenervaring wil verbeteren, de zichtbaarheid van producten wil vergroten en een voorsprong wil nemen in de snel veranderende retailwereld.

JD Group, met merken als JD, DTLR, Shoe Palace en Hibbett, heeft meer dan 2500 fysieke winkels. De VS is JD’s grootste markt, in het persbericht wordt gedeeld dat het land circa 40 procent van de wereldwijde omzet genereert.