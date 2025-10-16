Hoe AI e-commerce opnieuw definieert: de productdetailpagina wordt de nieuwe homepage

Retailers moeten hun productdata ‘menselijk’ maken

“Retailers moeten hun productdata menselijk maken om AI-systemen effectief te voeden,” aldus Annie Haas, Chief Delivery Officer bij Stylitics. Ze sprak vorige week tijdens het panel ‘Retail Rewired: AI, Data, and the Customer Experience’ op Alvanon’s Tech Fest 2025.

Stylitics is een technologiebedrijf uit New York. Het helpt mode- en lifestyle-retailers zoals Nike, Boden, Bloomingdale’s en JD Sports met het aanbieden van shopbare outfits en andere inspirerende commerciële oplossingen. Haas merkte op dat het zoekgedrag van consumenten verschuift van zoektermen naar volledige zinnen. AI-systemen interpreteren die natuurlijke, conversationele signalen.

“Wanneer je chat met GPT of Gemini, kun je de context beschrijven: een evenement waar je naartoe gaat, de aanwezigen, de tijd, het weer. De producten moeten vervolgens aansluiten op die context,” legde Haas uit.

Dat is waar veel merken achterblijven, voegde ze eraan toe. “De meeste productcatalogi zijn gestandaardiseerd en opgeschoond en gebouwd voor een ander doel,” merkte ze op. Ze verwees naar de vele systemen die nog steeds afhankelijk zijn van technische gegevens zoals SKU's en voorraadcodes.

“Terwijl retailers zich voorbereiden op AI, is de natuurlijke taal binnen hun data een cruciaal aandachtspunt. Zoekopdrachten zullen namelijk niet altijd de vorm van een zoekopdracht hebben, maar kunnen ook een gesprek zijn,” voegde Haas toe.

AI maakt van de productpagina het nieuwe startpunt van mode

Deze verschuiving in ontdekkingsgedrag verandert waar en hoe consumenten merken online tegenkomen.

“De productdetailpagina (PDP) wordt de nieuwe homepage,” zei Haas. “Vandaag de dag is de intentie al gevalideerd. Het ontdekkingsproces is verkort, omdat het volledige beeld van die intentie veel eerder naar boven komt. Het is niet meer nodig om via verschillende punten op de website van de retailer te navigeren. Uiteindelijk landt de consument op de PDP en brengt daar tijd door.”

Yael Kochman, CEO van Re:Tech Innovation Hub en moderator van het panel, onderbouwde dit punt met recente data. “Websites krijgen steeds minder direct verkeer. Adobe rapporteerde zojuist dat AI-verkeer naar retailsites op jaarbasis met 4.700 procent is gestegen (in de Verenigde Staten, noot van de redactie),” zei ze. “Consumenten die via generatieve AI-bronnen binnenkomen, vertonen echter een 32 procent langere sessieduur en een 27 procent lager bouncepercentage. Ze komen binnen met een gevoel van vertrouwen: de AI-agent heeft me naar deze website gestuurd, dus het is waarschijnlijk de juiste. Ze komen binnen met veel hogere verwachtingen en een veel sterkere koopintentie.”

Dat betekent dat de productpagina nu veel meer gewicht in de schaal legt. De PDP is niet langer slechts een technisch eindpunt, maar het emotionele begin van de klantrelatie. Als merken er niet in slagen om daar te inspireren of vertrouwen op te bouwen, lopen ze het risico de consument te verliezen.

