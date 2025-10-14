Hun Kim, creatief directeur van Karl Lagerfeld: “AI is geen experiment meer, het is een noodzaak”

Hoe AI de workflow heeft veranderd

“Toen ik als ontwerper begon, was het proces altijd hetzelfde”, legt Hun Kim, creatief directeur bij Karl Lagerfeld, uit. Hij sprak vorige week tijdens het online Alvanon 3D Tech Fest. Daar deelde hij hoe Karl Lagerfeld AI in het ontwerpproces heeft geïntegreerd.

“We schetsten ideeën, kozen stoffen, maakten technische tekeningen en stuurden alles naar de sample rooms, die tegenwoordig vaak aan de andere kant van de oceaan zijn. Daarna begon het wachten: vier tot zes weken voor de komst van het eerste prototype, en langer bij problemen. Tegen de tijd dat de sample eindelijk arriveerde, was de vonk van het oorspronkelijke idee vaak verdwenen. Modeontwerp vereiste meer geduld dan creativiteit. Dat was mijn realiteit vóór AI.”

Sinds afgelopen november heeft Kim AI echt in zijn werk geïntegreerd en het heeft zijn workflow ‘volledig getransformeerd’. “Nu maak ik een handmatige schets en gebruik ik AI om binnen enkele minuten een realistisch beeld te genereren. Wanneer het prototype weken later arriveert, komt het opmerkelijk dicht in de buurt van de AI-versie. Dit betekent dat ik ontwerpbeslissingen vier of vijf weken eerder kan nemen, wat tijd bespaart en flexibiliteit toevoegt. Aan de hand van de AI-renderings ziet mijn merchandisingteam onmiddellijk wat wel en niet werkt. Het maakt de productplanning soepeler en bouwt vertrouwen op in het hele team.”

“De eerste keer dat ik AI-gegenereerde ontwerpen presenteerde in het bedrijf, was de reactie verbazing. Iedereen zag hoe krachtig het kon zijn.” Vandaag de dag experimenteert Karl Lagerfeld ook met virtuele modellen en AI-influencers en nieuwe manieren om in contact te komen met een jonger publiek op sociale media. “In de mode, waar snelheid, duidelijkheid en visuele storytelling alles zijn, is dit ronduit revolutionair”, aldus Kim.

Een kijkje in de AI-toolbox

Kim deelt enkele van zijn favoriete AI-tools en merkt op dat dit zeer persoonlijk is. Hij gebruikt Vizcom AI om zijn handgetekende schetsen om te zetten in fotorealistische weergaven: “Ik upload mijn schetsen en met prompts over fabricage en ideeën genereert het realistische beelden. Het is nu zelfs mogelijk om bewegende beelden te creëren, met modellen die over een catwalk lopen of door een stadsbeeld.”

Voor filmische presentatievideo's gebruikt hij Runway AI, vaak in combinatie met beelden die in Vizcom zijn gemaakt. Kim gebruikt ook ChatGPT “om teksten te verfijnen, inzichten te verzamelen en presentaties efficiënt te structureren”. Daarnaast experimenteert hij met Midjourney voor “meer filmische en dramatische beelden die worden gebruikt in kleine presentaties of advertenties”.

Het momentum van AI

“Ik zie wereldwijde bedrijven snel bewegen”, deelt Kim. “CLO uit Korea combineert bijvoorbeeld AI met virtueel draperen en naaien om ongelooflijk realistische digitale kledingstukken te produceren. Binnenkort zijn AI-gegenereerde ontwerpen misschien vrijwel onmiddellijk draagbaar. We zien al 3D-geprinte schoenen, dus wat is de volgende stap voor wearables? Het is spannend om je dat voor te stellen.”

“Als je bewijs wilt van het momentum van AI, kijk dan naar Nvidia, dat meer dan honderd miljard dollar investeert in OpenAI. Dat is geen sciencefiction; dat is echt geld dat onze toekomst vormgeeft.”

“AI is geen experiment meer, het is een noodzaak. Het is bijna onmogelijk geworden om echte efficiëntie voor te stellen zonder AI.”

Karls nalatenschap: eindeloze nieuwsgierigheid

“Veel mensen aarzelen als het gaat om werken met AI”, merkt Kim op. “Ze zeggen: ‘Ik ben te oud’, of ‘Het is te ingewikkeld’, of ‘Het heeft niets met mijn werk te maken’. Ik hoor dit van veel ontwerpers: ‘Ik heb geen tijd’. Maar laat me je vertellen: je kunt meesurfen op de AI-golf en heel misschien zul je er ook nog van genieten.”

“De grootste les die ik van Karl Lagerfeld leerde, met wie ik vijf jaar nauw heb samengewerkt, was zijn eindeloze nieuwsgierigheid”, aldus Kim. “Hij keek nooit achterom, alleen vooruit. Karl zei vaak: ‘I’m not interested in my own past, only in today and perhaps tomorrow.’

“Zoals Karl ons altijd liet zien: benader verandering niet met angst, maar met nieuwsgierigheid. AI is er niet om onze creativiteit te beperken; het is er om die uit te breiden, om onze mogelijkheden te vermenigvuldigen.”

Beeld ter illustratie. De nieuwe herfst-winter 2025 brillencollectie van Karl Lagerfeld, met Paris Hilton. Credits: KARL LAGERFELD

Het Alvanon 3D Tech Fest 2025 vond donderdag 9 oktober online plaats. De videosessies van het evenement zijn beschikbaar op de website.

Gebruikt uw bedrijf AI in ontwerp, logistiek of voorraadbeheer? Laat het ons weten via tip@fashionunited.com en deel uw ervaringen met de redactie.