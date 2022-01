Jeans Centre: ‘De VVV Cadeaukaart is een mooie manier om extra klanten te werven’

Met een zeer breed jeans- en fashion-assortiment voor het hele gezin is Jeans Centre inmiddels veel meer dan een jeansspecialist. Zowel online als in de ruim tachtig winkels in Nederland kunnen klanten betalen met de VVV Cadeaukaart. Een service waar niet alleen klanten erg blij mee zijn, maar waar ook het bedrijf zelf van profiteert met extra omzet.

Het gebeurt regelmatig dat klanten van Jeans Centre bij de kassa een VVV Cadeaukaart tevoorschijn toveren met de vraag: “Kan ik deze hier inleveren?” Als de verkoopmedewerker dan met ‘jazeker’ antwoordt, reageert de klant altijd blij verrast. “Want lang niet iedereen weet dat ze hun VVV Cadeaukaarten bij ons kunnen inwisselen,” vertelt Tamara, storemanager bij Jeans Centre in Enschede.

Verwachtingen overtreffen

Het accepteren van de VVV Cadeaukaart is voor Jeans Centre niet alleen een service richting de consument, maar ook een goede manier om extra klanten te werven. “Wij merken dat mensen vaak van tevoren online hebben opgezocht waar ze hun VVV Cadeaukaart kunnen besteden en dan speciaal bij ons komen winkelen”, aldus Tamara. “Voor ons een mooie kans om te laten zien wat we in huis hebben! Onze collectie is door de jaren heen veranderd en behalve steeds breder ook meer van deze tijd geworden. We streven er altijd naar om klanten te verrassen en hun verwachtingen te overtreffen. Als dat lukt en ze gaan blij de deur uit, is de kans groot dat ze bij ons terugkomen.”

Meevaller bij de kassa

Dat de VVV Cadeaukaarten zo gebruiksvriendelijk zijn, is een fijne bijkomstigheid. Het is een pasje dat klanten gemakkelijk in hun portemonnee kunnen stoppen en zodoende altijd bij zich hebben. Bij de kassa kan de barcode gescand worden om te zien welk bedrag erop staat. Dat bedrag hoeft niet in één keer te worden uitgegeven, maar kan ook in delen worden besteed. Volgens Daniella, store manager bij Jeans Centre in Delft, houden de meeste mensen bij het shoppen geen rekening met het budget op de kaart. “Sommige klanten komen voor een spijkerbroek en gaan met een complete set naar buiten. Vaak komen ze er bij de kassa achter dat ze hun VVV Cadeaukaart kunnen inleveren. Een leuke meevaller.”

Extra omzet genereren

Voor Jeans Centre is de samenwerking met VVV Cadeaukaarten dan ook een mooie kans om extra omzet te genereren. “We zijn een heel servicegericht bedrijf”, vervolgt Daniella. “Dat begint al bij binnenkomst, met een oprechte begroeting. En als iemand wat langer binnen is, bieden we een kopje koffie aan. We luisteren goed naar wat de klant zoekt en vragen door: is het voor een speciale gelegenheid? Zo kunnen we mensen van A tot Z helpen. We nemen er ook echt de tijd voor om tot een mooi totaalbeeld te komen.” Klanten zijn gemiddeld wat langer in de winkel en shoppen ook vaak met het hele gezin. Naast modecollecties voor dames, heren en kinderen maken schoenen tegenwoordig ook deel uit van het assortiment.

Echt een cadeautje

Zowel nieuwe als vaste klanten leveren hun VVV Cadeaukaarten in bij Jeans Centre. Sommige mensen maken de kaart in één keer op, anderen laten het resterende bedrag staan om op een ander moment te besteden. Daniella: “Wij maken gebruik van een puntenspaarsysteem. Bij aankopen van boven de honderd euro ontvangt de klant een voucher van vijf euro. Die korting is ook bij hun eerstvolgende bezoek geldig in combinatie met een VVV Cadeaukaart. Dat vinden klanten erg aantrekkelijk: dubbele korting zorgt uiteraard voor een extra glimlach bij de kassa! Alle aankopen worden bij de kassa mooi ingepakt. Klanten waarderen dat erg en reageren hier altijd heel enthousiast op met opmerkingen als: ja, het is écht een cadeautje!”