JOG Group: Dit moet u weten over de nieuwe eigenaar van modemerk Chasin’

Modemerk Chasin’ start een nieuw hoofdstuk onder de JOG Group. Afgelopen weekend werd bekend dat de Nederlandse JOG Group het modemerk overneemt nadat het werd meegesleept in het faillissement van moederbedrijf Score Group B.V. FashionUnited zet op een rij wat u moet weten over de nieuwe eigenaar van Chasin’.

De JOG Group heeft twee, en met de overname van Chasin’ drie, merken in het portfolio. Het is de eigenaar van modemerk Garcia en retailketen Jeans Centre.

Jeans Centre is opgericht in 1976 in Breda en droeg eerst de naam Koko Blue. In de jaren tachtig volgen de Jeans Centre winkels, inmiddels heeft de retailer er ruim 90 in Nederland. Jeans Centre richt zich op het denim fashion midden segment. De keten verkoopt onder andere de merken LTB, Wrangler, Petrol, Cars Jeans, Mud Jeans, Tripper en Garcia.

Dat brengt ons bij Garcia, het andere merk in het portfolio van de JOG Group. Garcia wordt in 1972 opgericht in Italië door Maurizio en Isabella Garcia. Het duo leidt een denimfabriek in Urbania en heeft daarnaast een eigen jeansmerk. Het merk gaat echter in 1985 failliet waarop een Nederlandse ondernemer die al de broeken van Garcia inkocht, inspringt. Inmiddels is het merk dus al het gros van de geschiedenis in Nederlandse handen. Garcia ontwerpt en produceert jeanswear voor de hele familie. Het merk heeft meer dan 2.500 verkooppunten in 27 landen en 36 eigen monobrand winkels in Noordwest-Europa.

De JOG Group meldde in het persbericht van afgelopen weekend dat het synergie wil creëren tussen de merken Garcia en Chasin’ ‘waarbij de sterke positie van Garcia in Europa zal bijdragen aan de Europese expansie van Chasin’. Chasin’ heeft 14 eigen winkels in Nederland en eentje in het Belgische Nieuwpoort. Het merk wordt daarnaast verkocht in winkels in Nederland, België, Luxemburg, Zwitserland, Duitsland en Italië.