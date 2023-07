Chasin’ overgenomen door eigenaar Jeans Centre en Garcia

Jeansmerk Chasin’ maakt een doorstart, zo blijkt uit een persbericht. De JOG Group, eigenaar van Jeans Centre en Garcia, neemt het merk over. Hoeveel wordt neergelegd voor Chasin’ is op dit moment niet bekend.

Chasin’ werd in juni failliet verklaard in combinatie met het moederbedrijf Score Group B.V. Onder het faillissement vielen ook de multibrandwinkels Score.

Eigenaar Jeans Centre en Garcia neemt jeansmerk Chasin' over

De JOG Group meldt in het persbericht dat het Chasin’ verder wil uitbouwen en de retail-, wholesale- en online verkoopactiviteiten van het merk wil voortzetten. De groep wil synergie creëren tussen de merken Garcia en Chasin’ ‘waarbij de sterke positie van Garcia in Europa zal bijdragen aan de Europese expansie van Chasin’. Garcia is een jeanswear merk voor de hele familie en is in 1972 opgericht in Italië. Het merk heeft 2.500 verkooppunten in 27 landen en heeft inmiddels 36 eigen monobrandwinkels.

De Nederlandse modegroep neemt dus alleen het merk Chasin’ over. Wat er gebeurt met de keten Score is op dit moment nog onbekend.