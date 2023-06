Modeketens Score en Chasin’ failliet

Nederlandse modeketen Score en spijkerbroekenmerk Chasin’ zijn op vrijdag failliet verklaard door de rechtbank in Zutphen. De rechtbank sprak het faillissement uit over de bedrijven Score Group BV, Score International B.V., Score Franchise BV, S.C.R. Retail BV, Chasin’ Wholesale BV, Chasin Retail Nederland BV en Blue Office BV. Meneer C.W. Houtman is aangesteld als curator.

“Vanuit deze vennootschappen wordt een onderneming in de retail geëxploiteerd met meer dan vijftig winkels in Nederland, een webshop en shop-in-shops in het buitenland. Bij de onderneming werken ongeveer 450 personen”, schrijft de rechtbank in een persbericht.

De oorzaak van het faillissement wordt niet in het persbericht genoemd. Ook wordt er nog niks bekendgemaakt over een mogelijke doorstart.

Faillissement voor modeketens Score en Chasin’

De twee ketens zijn opgericht door ondernemer Jan Peters. Hij richtte in 1981 een modewinkel op in Apeldoorn onder de naam Score. Het concept is een multimerkenboetiek, een strategie die Score nog steeds hanteert. De keten verkoopt merken zoals G-Star Raw, Diesel, Replay, PME Legend, Superdry, Anerkjendt, Religion en Silent Theory.

In 1992 besloot Peters een eigen jeansmerk voor mannen op te richten. Het merk kreeg de naam Chasin’. In 2003 opende Chasin’ de eerste monobrandwinkel.