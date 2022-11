Score zet verder in op menswear in hoger segment

Retailer Score breidt het merkenpakket in de winkels uit met labels uit een hoger segment, zo is te lezen in een persbericht van het bedrijf. De uitrol van het uitgebreide merkenpakket valt samen met de opening van een nieuwe winkel in Rotterdam op 2 december.

Aan het assortiment worden de merken Closed, Samsøe Samsøe, Drykorn, Tommy Hilfiger Mens en Calvin Kleins Mens toegevoegd, aldus het persbericht. Het merk verkocht al merken zoals Fred Perry, Boss, lacoste, Cast Iron, PME Legend, Tommy Jeans, Chasin’ en Lacoste.

De winkel in Rotterdam heeft ook accessoires en geuren in het assortiment. Zo zijn er schoenen van Greve, On Running en Clarks te koop naast parfum van Eight & Bob en kledingstomers van Steamery.

Score heeft in totaal zestig winkels en is actief in Nederland en België.