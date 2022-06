Kijken: Chasin' presenteert vernieuwd winkelconcept

Jeansmerk Chasin' heeft het winkelconcept een update gegeven, zo blijkt uit een persbericht. Het vernieuwde concept is te vinden in Eindhoven en moet dienen als blauwdruk voor alle fysieke verkooppunten van het merk.

In het concept staan volgens Chasin' performance, authenticiteit en innovatie centraal. Daarnaast zou de winkel ook de 'never stop'-mentaliteit van het merk uitstralen, aldus het persbericht.

De winkel telt 130 vierkante meter en in het interieur is een combinatie te vinden van geborsteld aluminium, polycarbonat, geperforeerd staal en blank eikenhout. Chasin' geeft aan dat met deze elementen 'hi-tech versus lo-fi centraal staat'. In het midden van de winkel wordt ook de Ego-jeans, het iconische model van het merk, zwevend gepresenteerd.

Chasin' winkel in Eindhoven, beeld via UPR Nederland

Chasin' winkel in Eindhoven, beeld via UPR Nederland

Chasin' winkel in Eindhoven, beeld via UPR Nederland

Chasin' winkel in Eindhoven, beeld via UPR Nederland