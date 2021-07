Joint-venture: Nordstrom neemt minderheidsbelang in Topshop, Topman, HIIT en Miss Selfridge

Britse e-tailer Asos heeft een joint-venture gevormd met Amerikaanse retailer Nordstrom, zo meldt Asos plc in een persbericht. Nordstrom zal een minderheidsbelang nemen in Topshop. Topman, Miss Selfridge en HIIT. “Deze joint-venture zal de groei van deze merken stimuleren en het pad vrijmaken voor het verkennen van een verder, breder strategisch partnerschap gericht op het bouwen van groter bewustzijn en engagement in de Amerikaanse en Canadese markt,” aldus het bericht.

Binnen de joint venture zal Asos operationeel en creatief de leiding houden over de merken, maar zal het samenwerken met Nordstrom om hun ervaring in de Amerikaanse markt en het bereik dat ze daar hebben in te zetten. Asos kreeg eerder dit jaar Topshop, Topman, Miss Selfridge en HIIT in handen toen modegroep Arcadia uitstel van betaling moest aanvragen.

De joint-venture zorgt er ook voor dat Asos en Nordstrom op een ander vlak een samenwerking aan gaan. Zo zal een selectie van de beste Asos merken gelanceerd worden op Nordstrom.com en in een aantal winkels van de retailer. Ook zal in Nordstrom-winkels click&collect van Asos-bestellingen mogelijk worden.