Jongeren betalen vaker met contant geld dan volwassenen

Is contant geld toch niet uit de mode? Uit nieuw onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar verschillende betaalmethoden van consumenten in Nederland valt op dat de categorie Young & Low Value Purchase Consumers [Jonge en Goedkope consumenten in het Nederlands, red.] meer contant betalen dan volwassenen. 25 procent van de betalingen doet de jongere generatie met contant geld.

De generatie is opgegroeid met een scala aan digitale betalingsmogelijkheden maar doet toch een kwart van de betalingen met contant geld. DNB schetst in het onderzoek een beeld van het betalingsgedrag van deze jonge generatie. Uit de profielanalyse blijkt dat de gemiddelde leeftijd van deze groep 18 jaar is. De bank meldt dat een groot deel van de jongeren nog bij hun ouders woont. Hun opleidingsniveau wordt omschreven als “relatief laag,” als gevolg van onafgemaakte studies. Ook is de frequentie van hun aankopen lager dan de andere groepen en de transacties die ze doen zijn relatief goedkoop.

Liefhebbers van e-betalingen zijn volwassenen met een middeninkomen en hoogopgeleide stedelingen. De eerste groep betaalt 14 procent van hun aankopen met cash. Hoogopgeleide stedelingen met een relatief hoog inkomen betalen slechts 11 procent van hun aankopen met contant geld.

De grootste gebruikers van contant geld zijn de groepen senioren (28 procent van betalingen wordt gedaan met contant geld) en mensen die minder te besteden hebben (30 procent). Ook mensen die minder digitaal geletterd zijn betalen meer contant dan digitaal. DNB pleit voor innovatieve betaaloplossingen en digitale inclusieprogramma's die aansluiten bij de behoeften van deze kwetsbare groepen.