JOOR Pay – Snellere cashflow voor de modesector en matiging van wereldwijde valutaschommelingen

Door het onvoorspelbare economische klimaat wordt elke wereldwijde bedrijfssector, ook de mode, geconfronteerd met steeds onstuimig vaarwater. Het nieuwste product van JOOR - JOOR Pay - hoopt de modemerken en -retailers enig soelaas te bieden.

Eenvoudig gezegd maakt JOOR Pay het voor merken mogelijk om binnen enkele dagen betaald te worden en voor retailers om hun rekeningen over een langere periode te voldoen in de valuta van hun keuze. Hierdoor wordt voorkomen dat de cashflow vast komt te zitten in afwachting van betalingen, wat de groei kan afremmen of er in extreme gevallen voor kan zorgen dat merken geen liquiditeit meer hebben.

De recente koersschommelingen en de toenemende kracht van de Amerikaanse dollar hebben bij middelgrote en kleine modebedrijven (MKB's) geleid tot angst en stress bij het wereldwijd zakendoen. JOOR Pay elimineert valutarisico's voor merken en retailers en helpt kosten te besparen en winstmarges te beschermen. De best-in-class fraudebescherming en preventietools helpen ook om de onbekendheid van grensoverschrijdend zakendoen te verminderen.

Als 's werelds toonaangevende digitale wholesale platform begrijpt JOOR de complexiteit van het succes van de modesector maar al te goed. JOOR is opgericht om de traditionele wholesale in mode online te brengen en de verbindingen en bestellingen tussen merken en retailers zo eenvoudig mogelijk te maken. Vandaag wordt jaarlijks bijna 20 miljard dollar aan wholesaletransacties verwerkt op JOOR.

Na verloop van tijd merkte JOOR de aanhoudende financiële uitdagingen waarmee modebedrijven worden geconfronteerd - waaronder een slechte cashflow, dure wisselkosten, tijdrovende reconciliatieprocessen, beperkte betalingsacceptatie en het onvermogen om nettotermijnen aan te bieden. JOOR Pay is ontworpen om deze uitdagingen aan te pakken en merken en retailers te helpen, met name MKB's, die in het verleden hebben geworsteld met groei en cashflow problemen als gevolg van de complexiteit van wereldwijde betalingsverwerking.

Voor merken vergemakkelijkt JOOR Pay een verhoging van het verkoopvolume, vermindert frictie bij betalingen en bevordert kopersbinding. Nu hebben merken toegang tot meer retailers door 60-daagse netto termijnen uit te breiden voor gekwalificeerde kopers en door de betalingsvormen uit te breiden met PayPal, creditcards en bankoverschrijvingen in 135 valuta over de hele wereld. Merken ontvangen geld binnen enkele dagen na het verwerken van een transactie en er zijn geen kosten vooraf verbonden aan JOOR Pay of een verbintenis met de dienst.

Veel modemerken kijken nu naar wholesale als winstgevende uitbreiding van hun bedrijfsplannen. Merken als H&M, COS, Allbirds en LePrix betreden opnieuw het wholesalekanaal of breiden voor het eerst uit. De introductie van JOOR Pay zal nog meer merken aanmoedigen om zich bij hen aan te sluiten. JOOR Pay helpt de potentiële financiële hindernissen en pijnpunten van wereldwijd zakendoen te verlichten door naadloze en gegarandeerde betalingsmogelijkheden te bieden. JOOR Pay zal veel merken in staat stellen de enorme kansen en voordelen te benutten die het wholesalekanaal kan bieden bij het stimuleren van de verkoop en het vergroten van de diversificatie voor bedrijven van elke omvang.