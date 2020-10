Josh V behaalt recordomzet ondanks coronacrisis

Het Amsterdamse vrouwenmodelabel Josh V sluit het derde kwartaal, net als het eerste halfjaar van 2020, winstgevend af met een stijging van 70 procent ten opzichte van 2019 – zo wordt gemeld in een persbericht. Het is opvallend nieuws in een tijd waarin veel modebedrijven het als gevolg van de coronacrisis juist zwaar hebben. Josh V verwacht dit jaar zelfs een recordomzet te behalen, dankzij datagedreven strategieën en gebruik van vooruitstrevende technologieën en campagnes, aldus het persbericht.

FashionUnited belde met Josh Veldhuizen die het merk, dat bekend staat om de herkenbare luxueuze signatuur en vrouwelijke collecties, bijna tien jaar geleden in 2011 oprichtte. Met succes, want het label is snel gegroeid. Josh V wordt zowel via de eigen webshop verkocht als in ruim 300 winkels en is in negen landen verkrijgbaar, waaronder Nederland, België, Duitsland en Portugal.

Gefeliciteerd met de goede bedrijfsresultaten van de afgelopen maanden, waar is dit aan te danken?

”Ik denk dat het met verschillende factoren te maken heeft. Alles valt en staat natuurlijk met een goede collectie, maar daarnaast denk ik dat wij het goed gedaan hebben door de focus die wij al hadden en doordat wij niet in paniek zijn geraakt toen de coronacrisis uitbrak. Wij zijn niet onze voorraden gaan verminderen en hebben geen orders gecanceld of verkleind. We hebben strategisch bekeken hoe wij hier als merk mee wilden omgaan. Ik denk dat dit het tegenovergestelde is van hoe andere merken met deze crisis zijn omgegaan. Ik heb goed overlegd met de leveranciers om te kijken of ze nog op tijd konden leveren. Dat konden ze, omdat heel veel andere bedrijven hun orders terugtrokken. We hebben uiteindelijk zelfs producten bijbesteld en kregen netjes alle collecties op tijd geleverd. Het scheelt ook dat we zo ver vooruit werken, omdat Josh V echt een wholesale-merk is. We werken ongeveer een jaar vooruit. Dan heb je echt de tijd om nog dingen op te lossen. We zijn geen fast fashion-merk. Daarnaast hebben heel veel merken collecties omgezet naar Europa, die normaal in Azië produceren, maar dat hebben wij niet gedaan. Wij hebben geen productielanden gewijzigd en produceren altijd 70 procent in China en 30 procent binnen Europa.”

Hoe zag de situatie er bij jullie verkooppunten uit? Hadden zij het zwaar?

”Onze winkeliers die Josh V verkopen noemen we onze partner stores, omdat het echt onze partners zijn en we nauw met ze samenwerken. We vroegen hen of ze de volledige collectie wel uitgeleverd wilden krijgen. Alles ging in goed overleg, want sommige winkels hadden – en hebben nog steeds – echt wel een moeilijke tijd en wilden orders verkleinen. Die mogelijkheid hebben wij geboden, omdat we een zo goed mogelijke service willen bieden en de retailer tegemoet wilden komen. Ik denk dat dit een hele goede keuze is geweest om zo hun situatie te verlichten. In Nederland hebben we 150 winkels waarmee we heel veel zaken doen en in het buitenland hebben we zo’n 250 winkels. We kiezen echt voor kwaliteit boven kwantiteit, zijn een exclusief merk en selectief in met welke partners we samenwerken. Daardoor hebben we een goed kwartaal en tot nu toe een goed jaar gehad.”

Hoe was de coronacrisis voor jou persoonlijk?

”Ik zat zelf bij de eerste honderd mensen die corona hebben gehad. Ik ben toen de overheid voor geweest door mijn hele team van 33 fulltimers al direct thuis te laten werken. Alleen als mensen echt iets moesten doen wat niet thuis kon, mochten ze op kantoor werken, uiteraard op een corona-proof manier. Ik denk dat die anticipatie ook wel geholpen heeft.”

Hoeveel collecties maken jullie per jaar?

”Wij ontwerpen en produceren standaard vier seizoenscollecties per jaar en hebben daarnaast een essentials-collectie, JV Essentials, die het hele jaar door te verkrijgen is. Deze collectie bestaat doorgaans uit twintig verschillende artikelen en zal in de toekomst verder worden uitgebreid. Het zijn tijdloze items, die je het hele jaar door kan dragen, waarvan wij denken dat ze voor iedere vrouw handig zijn om de in de kast te hebben hangen. Het zijn ook producten die al jarenlang succesvol worden verkocht. Veel winkeliers kopen deze essentials graag in, omdat ze altijd goed lopen.”

Een van jullie strategieën is om heel erg datagedreven te werken, hoe ziet dat er in de praktijk uit?

”Onze strategie is een 100 procent data driven buying strategy; we doen alles op basis van cijfers. We kijken heel goed naar alle informatie die we via onze klant krijgen en tevens naar de doorverkoop. Dat is voor de winkeliers ook prettig. Het inkopen van de collecties doen we ook op basis van cijfers. We evalueren wat verkocht heeft en welke productgroepen het meest succesvol waren. Het doel is daarbij ook om de overproductie te beperken en om zo min mogelijk items in de sale te verkopen. We willen op deze manier schaarste creëren, wat resulteert in maximale full price verkopen. Daar bovenop komt een enorm hoog serviceniveau kijken. Denk aan next day delivery, style-advies en support via de standaardkanalen en ook middels via sociale media, waar in de toekomst WhatsApp aan toegevoegd wordt. Op een gegeven moment is het product op en weten consumenten dat ze er bij een volgende collectie snel bij moeten zijn.”

Zijn jullie ook bezig met duurzaamheid en op wat voor manier?

”Wij zijn al langere tijd met duurzaamheid bezig. Om een voorbeeld te geven: vorig jaar november hebben we besloten om, in tegenstelling tot de meeste merken, wel retourkosten in rekening te brengen. Het allergrootste probleem in de modeindustrie is namelijk het grote aantal retouren. Dat kost niet alleen heel veel geld, maar is ook heel slecht voor het milieu. Als merk moet je er alles aan doen om je retouren te beperken en daarmee de schade die je aanricht. Daarom kiezen wij voor een symbolisch bedrag van 2,99 euro als retourkosten. Dit dekt absoluut niet de kosten die een retour ons daadwerkelijk kost, maar we weten dat daardoor consumenten minder producten retourneren doordat ze selectiever bestellen. Tien procent van de opbrengst van dit symbolische bedrag schenken wij aan een goed doel, dit is elk jaar een ander doel. Dit jaar is dit Sympany, een textielinzamelaar die werkt aan een circulaire textielketen.”

Jullie zijn ook een samenwerking aan gegaan met bol.com, staan er al andere market places op de planning?

”Naast de samenwerking met bol.com, die wij startten als offiële partner van de Classy to Casual-campagne van bol.com, verkochten we al via Wehkamp en daarnaast zijn we ook in gesprek met verschillende andere partijen, zoals Asos, Amazon en Zalando. Eigen winkels zijn momenteel geen onderdeel van de strategie van Josh V; mijn bedrijf bestaat nu voor vijftig procent uit online en we werken ernaartoe om dat cijfer nog verder te zien groeien.”

Welke toekomstplannen zijn er op dit moment nog meer?

”We willen alle collecties uitbreiden, waaronder de JV Essentials-collectie. Het leukste project waar we nu mee bezig zijn, is Josh V Home & Lifestyle, wat begin november wordt gelanceerd. Op dat moment lanceren we ook meteen onze nieuwe website en ons nieuwe loyaliteitsprogramma, Luxury Society. Dat wordt heel gaaf. Dat zijn de drie elementen waar we de afgelopen periode heel druk mee bezig zijn. Daarnaast hopen we natuurlijk een sterk merk te blijven en op een duurzame en verantwoorde manier te groeien.”

Beeld: Josh V