Josh V introduceert loyaliteitsprogramma Josh V Society

Mode- en lifestylemerk Josh V introduceert Josh V Society, een loyaliteitsprogramma. Door middel van het programma krijgen klanten toegang tot ‘speciale extra’s en privileges’, aldus het persbericht.

“Om consumenten naast hoogwaardige collecties een positieve klantervaring te bieden en trouwe klanten extra te belonen heeft Josh V de Josh V Society opgezet.” Klanten sparen punten voor elk besteed bedrag op de webshop. Ook kunnen extra punten worden verzameld door middel van <em>‘refer a friend’</em>. Met de gespaarde punten kunnen leden extra’s kiezen zoals kortingen op services en exclusieve cadeaus van partner merken. Ook biedt het toegang tot privileges zoals pre-launches en early acces tot evenementen van Josh V zoals vip-avonden en online sales. <em>Last but not least</em> krijgen Society-members de mogelijkheid mee te beslissen over potentiële toekomstige producten van het merk.

Josh V Society kent drie verschillende levels: silver, gold en platinum. Het aanbod van cadeaus en privileges is afgestemd op het niveau en wordt uitgebreider naarmate een hoger level wordt bereikt, aldus het persbericht. Partnermerken zijn op dit moment Rituals, Cosmo Hairstyling, Delete, Ogé, Face & Body Boutique en D-Skin. In de toekomst zullen nieuwe en wisselende merken worden toegevoegd aan het loyaliteitsprogramma.