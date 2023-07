Julien Macdonald's merk failliet

Het gelijknamige merk van de Britse ontwerper Julien Macdonald is het zoveelste slachtoffer geworden van het huidige economische klimaat en is failliet gegaan als gevolg van de turbulente marktomstandigheden.

Het nieuws werd bevestigd door FTS Recovery aan WWD. Alan Coleman en Marco Piacquadio zijn aangesteld als curatoren van het luxelabel.

In een verklaring aan de media zei het bedrijf dat Macdonald's "een aanzienlijk deel van de omzet" had verloren nadat Debenhams eind 2020 instortte en een klap had gekregen tijdens de pandemie, "die alle aspecten van de detailhandel heeft beïnvloed".

De curatoren meldden ook dat ze voorraden en andere activa verkochten om de schuldeisers terug te betalen, en voegden eraan toe dat er geen werknemers of bestaande contracten konden worden gered.

Coleman vervolgt: "De cashflowproblemen werden verergerd door algemene inflatiekosten, die invloed hadden op alle aspecten van het bedrijf."

De aankondiging komt midden in de voortdurende strijd van het Verenigd Koninkrijk om de inflatie terug te dringen, die de afgelopen 12 maanden recordhoogtes bereikte en de rente omhoog zag schieten.

Julien Macdonald FW23, London Fashion Week. Credits: Launchmetrics Spotlight.

Faillissement voor Macdonald komt nadat het terugkeerde op London Fashion Week

Macdonald is niet de eerste die zwaar wordt getroffen door het huidige klimaat in de regio.

Recente berichten suggereerden dat Christopher Kane's merk ook in moeilijkheden verkeerde , nadat het vorige maand onder bewind werd geplaatst en de eigendommen en activa vorige week werden overgenomen door Christopher en Tammy Kane.

Voor Macdonald betekent deze stap echter het einde van een opmerkelijke carrière als ontwerper, die zijn merk in 1998 oprichtte en een groot aantal beroemdheden onder zijn hoede had, zoals Beyoncé, Jennifer Lopez en Kim Kardashian.

Het label keerde in februari terug naar de London Fashion Week na een onderbreking van drie jaar, met een over-the-top show met laserlicht, rook en de typische paillettenachtige kleding van de ontwerper.

Zijn huidige positie wordt grotendeels toegeschreven aan de ondergang van Debenhams, waar Macdonald een langetermijncontract mee had voordat het ten onder ging