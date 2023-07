Oprichters modehuis Christopher Kane kopen eigen merk terug

De bezielers van het Britse modehuis Christopher Kane hebben het modemerk gered van een formeel verkoopproces, zo bevestigen Christopher en Tammy Kane, de oprichters, in een verklaring aan WWD. Ook de dochteronderneming, More Joy, zit bij de overname inbegrepen.

In juni kwam het nieuws naar buiten dat het Britse modehuis stopte met operationele activiteiten. Het bedrijf had toen een verzoek ingediend om bewindvoerders aan te stellen die de operationele activiteiten stapsgewijs zouden afbouwen. “Dit moeilijke besluit is genomen om het bedrijf genoeg tijd te geven een reddingsplan te implementeren.”

De bewindvoerder FTS Recovery meldde destijds aan media dat het in staat was om een verkoop te realiseren van alle handelsnamen, handelsmerken en andere intellectuele eigendommen aan de oorspronkelijke oprichters van het merk, schrijft WWD. Dat lijkt nu het geval: Christopher en Tammy Kane hebben de schuldeisers volledig terugbetaald. Bovendien wordt verwacht dat er een uitkering beschikbaar zal komen voor de bevoorrechte crediteuren.

De naam van het bedrijf is na de overname veranderd van Christopher Kane Ltd. in K Realisations 2023.

Het merk Christopher Kane is in 2006 opgericht en verscheen regelmatig op de catwalk tijdens London Fashion Week. Het merk werd overgenomen in 2013 door luxegroep Kering door middel van een meerderheidsbelang van 51 procent. In 2018 kwam het merk weer terug in handen van de oprichter.