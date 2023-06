Modehuis Christopher Kane sluit deuren

Brits modehuis Christopher Kane stopt met operationele activiteiten, zo meldt het bedrijf in een statement in handen van FashionUnited.

Het bedrijf meldt in het statement dat het een verzoek heeft ingediend om bewindvoerders aan te stellen die de operationele activiteiten stapsgewijs zullen afbouwen. “Dit moeilijke besluit is genomen om het bedrijf genoeg tijd te geven een reddingsplan te implementeren.” Uit het statement blijkt dat het bedrijf wel de bestaande schulden wil herfinancieren of/en op zoek is naar een koper voor het bedrijf en de activa.

Het merk Christopher Kane is in 2006 opgericht en verscheen regelmatig op de catwalk tijdens London Fashion Week. Het merk werd overgenomen in 2013 door luxegroep Kering door middel van een meerderheidsbelang van 51 procent. In 2018 kwam het merk weer terug in handen van de oprichter.