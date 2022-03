Juwelier Cartier klaagt Tiffany & Co. aan voor 'het stelen van bedrijfsgeheimen'

Juwelenmerk Cartier heeft Tiffany & Co. aangeklaagd, zo meldt nieuwsbureau Reuters op basis van de aanklacht die is ingediend bij de rechtbank in New York. De zaak draait om het 'stelen van bedrijfsgeheimen' onder andere door het inhuren van een medewerker van de ander.

In de aanklacht staat volgens Reuters genoemd dat Tiffany & Co. 'een ondergekwalificeerde junior manager inhuurde die voorheen bij Cartier werkte om meer te leren over de Cartier 'high jewelry' collectie waar items vaak tussen de 50.000 dollar en 10 miljoen dollar kosten'.

De medewerker die Tiffany heeft ingehuurd zou volgens de documenten van de rechtbank al na vijf weken weer zijn ontslagen. De medewerker zelf geeft in de documenten aan dat 'Tiffany meer interesse had in mij had als een informatiebron dan als de manager van high jewelry'.

Cartier eist dat Tiffany gestolen bedrijfsgeheimen moet 'retourneren' en niet mag gebruiken. Daarnaast eist het bedrijf nog een schadevergoeding waarvan de hoogte nog niet bekend is.