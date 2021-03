Kabinet breidt coronasteun ondernemers verder uit - TVL voor 100 procent van de kosten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt uitgebreid naar 100 procent van de lasten, zo meldt de Rijksoverheid in een persbericht. Afgelopen maandag werd al duidelijk dat het kabinet de steunpakketten opnieuw tegen het licht ging houden.

Het subsidiepercentage wordt voor het tweede kwartaal van 2021 verhoogd van 85 procent naar 100 procent. De hoogte van de tegemoetkoming blijft echter wel afhankelijk van het omzetverlies van het bedrijf en het vaste lasten percentage van de sector. Ondernemers kunnen aanspraak maken op de regeling als zij meer dan 30 procent omzetverlies lijden.

Voor de verhoging van de TVL-regeling trekt het kabinet 450 miljoen euro uit. Daarnaast meldt het kabinet in het persbericht ook dat het in gesprek is met grootwinkelbedrijven over de problematiek van de grotere detailhandelsketens en mogelijke oplossingsrichtingen.