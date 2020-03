Kabinet maakt honderden miljoenen vrij voor hulp mkb’’ers

Het kabinet gaat ondernemers helpen die in de problemen komen door het coronavirus. Na de maatregelen die het eerder vorige week al nam, kondigde het kabinet gisteren aan versneld 300 miljoen euro vrij te maken voor getroffen ondernemers. Het gaat hierbij om de verruiming van krediet waar de overheid deels borg voor staat, de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB). Dit meldt het kabinet op de website van de rijksoverheid.

De overheid staat voor een hoger percentage garant voor de lening aan ondernemers. Daardoor moeten banken makkelijker en sneller krediet kunnen verstrekken. De lening kan ook gebruikt worden als overbruggingskrediet of om een rekening courant te verhogen, waardoor een bedrijf een groter bedrag in het rood mag staan. De gehele strekking van de aangekondigde maatregelen zijn terug te vinden op de website van de rijksoverheid.

“De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus,” aldus Staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer, in het bericht van de rijksoverheid. “We volgen de situatie nauwgezet en hebben daarover steeds contact met ondernemers- en brancheorganisaties en sociale partners. De volksgezondheid staat voorop: het is belangrijk dat iedereen de gezondheidsadviezen van het RIVM steeds opvolgt. Het kabinet laat ondertussen ondernemers niet alleen en we bekijken steeds of additionele maatregelen bovenop de huidige nodig zijn voor behoud van werkgelegenheid.”