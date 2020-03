Coronavirus en de winkelstraat: ‘Denk in scenario’s en raak niet in paniek’

We kunnen er niet meer omheen: de uitbraak van het coronavirus heeft ook zijn effecten op het dagelijkse leven in Nederland. De Nederlandse overheid biedt ondernemers de kans om uitstel aan te vragen voor het betalen van hun belasting, in België moeten alle niet essentiële winkels in het weekend dicht. Welk effect heeft de huidige situatie nou concreet op de retail en vooral: wat nu? FashionUnited sprak met Edwin Belt van brancheorganisatie INretail en CEO Huib Lubbers van Bureau RMC.

Bureau RMC, dat passanten in de winkelstraten telt en daarmee de drukte berekent, ziet dat de afgelopen weken de straten veel leger zijn geworden. Lubbers meldt dat deze afname wel te maken heeft met meerdere factoren. Denk aan de stormen Ciara, Dennis en Ellen in februari en de in vergelijking juist uitzonderlijk goede maanden aan het begin van 2019 waarmee vergeleken wordt. “Je ziet dat de cijfers van de winkeldrukte een enorme oplawaai krijgen. Het is kommer en kwel en de stormen en het coronavirus hebben de winkelstraten leeggezogen.” De afgelopen weken werd namelijk ongeveer per week een afname van rond de 19 procent aan winkelpassanten genoteerd. “Het komt dichtbij de fallout die we begin 2013 hadden met de economische crisis en het hele slechte winterweer,” zo vertelt Lubbers telefonisch. “We hebben het in een hele lange tijd niet meer zo gezien.” Lubbers vermoed dat het aankomend weekend dan ook hard gaat met de afname aan passanten in de winkelstraat. Daarbij plaatst hij wel een positieve kanttekening: de consument die nu nog wel naar de winkel gaat is heel doelgericht en komt echt om te kopen.

Edwin Belt, branchespecialist mode bij INretail, stelt in het gesprek vooral voorop dat men niet in paniek moet raken of angst moet gaan zaaien. “Nieuws en fake nieuws lopen door elkaar heen.” Het is belangrijke om de maatregelen van de overheid te volgen, maar Belt wil toch meer maatwerk binnen deze maatregelen. “Er is een groot verschil tussen een mkb’er en een zelfstandige.” De situatie zal per onderneming weer anders zijn, dus maatwerk is hier van belang om elk bedrijf zo goed mogelijk te helpen.

Coronamaatregelen in de retail: Wat nu?

Bij INretail komen veel vragen binnen van retailers zo vertelt Belt. Deze zijn voornamelijk in drie categorieën op te splitsen: sociaal, financieel en fiscaal. Veruit de meeste zijn praktische vragen op sociaal gebied. Denk aan ‘het team en ik’. Wat te doen bij een zieke collega, wat te doen bij iemand die niet naar het werk komt in de angst om juist ziek te worden. Vooral het sociale aspect wordt veel aangestipt.

Brancheorganisatie Comeos in België heeft duidelijke hygiëne-adviezen voor winkeliers. Vermijd contact bij betalingen met cash en laat zoveel mogelijk klanten elektronisch betalen. Gebieden die extra zorg vereisen tijdens het schoonmaken zijn zelfscans, gladde oppervlakken en winkelkarren. Het personeel moet natuurlijk veel de handen wassen en fysiek contact vermijden. Waar in Nederland nog alle winkels open zijn, moeten de niet essentiële (lees apothekers, voedingswinkels en winkels voor dierenvoeder) in het weekend dicht. In Italië zijn eerder al alle niet essentiële winkels gesloten.

Belt adviseert retailers, maar eigenlijk iedereen, in scenario’s te denken. “Wat gebeurt er als de omzet daalt met 20 procent, wat gebeurt er als deze daalt met 50 procent. Hoe gaan we verder als hele gebieden of winkelgebieden worden afgesloten. Praat met je leverancier, misschien moeten leveringen op andere momenten of worden uitgesteld omdat de winkel niet altijd open is. Als de winkels dicht moeten, maar je webshop werkt met de voorraden uit je winkels, kun je dan nog verder?” Belt beaamt dat men nu reactief te werk gaat, maar dat het vooral belangrijk is om op alle situaties voor te bereiden en goed te blijven communiceren met alle partners, het personeel en de klanten.

Foto’s: met dank aan CSD en Damur, toegeschreven aan Filip Kacalski, Silver Nebula en Martin von den Driesch