'Kabinet wil coronapas en mondkapjesplicht uitbreiden'

Het coronatoegangsbewijs wordt uitgebreid naar meer sectoren en de mondkapjesplicht keert terug op meer locaties. Dat zou het demissionaire kabinet willen, zo melden ingewijden maandag aan de NOS. De maatregelen vanwege de oplopende besmettingen worden dinsdagavond op een persconferentie bekendgemaakt.

De NOS meldt dat het coronabewijs vanaf vrijdag ook verplicht is op sportscholen, bij zwembaden en doorstoomlocaties zoals dierentuinen en musea.

In publieke binnenruimtes zoals bibliotheken en bij contactberoepen zoals kappers wordt een mondkapje weer verplicht. Het is nog niet duidelijk of de mondkapjesplicht ook terugkomt in winkels. Dat besluit valt morgen.

Ook zou thuiswerken weer dringend(er) worden geadviseerd.