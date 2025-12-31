Kans op doorstart voor personal shoppingbedrijf House of Einstein

De persoonlijke winkelketen House of Einstein die vlak voor kerst failliet ging, maakt mogelijk een doorstart. Zo meldt RetailTrends na een gesprek met de curator Stefan van Wijk. Hij liet FashionUnited eerder weten dat er interesse was. Inmiddels hebben meerdere partijen hebben een bod uitgebracht.

House of Einstein startte als personal shoppingservice voor mannen met kledingboxen. Op basis van een online intake en persoonlijk stijladvies selecteert het bedrijf kleding die aansluit bij de door de klant aangegeven stijlwensen. Wat niet past (in maat of smaak), kan worden teruggestuurd en wordt dan ook niet in rekening gebracht.

In 2022 werd ook damesmode toegevoegd aan het businessmodel. In 2023 droegen oprichters Jantien Herfst en Mei Ling Tan het stokje over aan Olav Westerwoudt en Lonneke Timmerman.